Quem é o homem que pode virar 'santo' bicolor?

Pernambucano, 42 anos, Wilton Bezerra já fez o milagre de transformar o time do Paysandu de uma semana para outra e conquistar o título estadual, na decisão contra a Tuna. Já deu ao time alternativo, contra o Penarol/AM, o espírito competitivo que tem faltado ao time principal na Série C. Fará o milagre da transformação também no quadrangular do acesso à Série B?

Se conseguir a virada na campanha e a vaga na próxima Série B, Wilton Bezerra será santificado pela torcida bicolor. Nada mal para quem está tentando emplacar o nome no mercado como técnico. Nessa missão pelo Paysandu, ele não tem nada a perder e tudo a ganhar. Amanhã, o primeiro grande desafio, contra o Ituano, na Curuzu. Jogo para o Papão vencer ou vencer!

Concorrência na zaga azulina

Kevem, Marlon e Rafael Jansen jogando no mesmo nível, Romércio voltando cheio de autoridade, Edu se credenciando e Fredson sobrando. Concorrência cada dia mais acirrada no meio de zaga do Leão Azul.

Suéliton sentiu que não teria espaço e pediu para sair. Foi para o ABC e virou " xerife" no acesso do time potiguar à Série C. A saída de Suéliton provocou o deslocamento bem sucedido de Marlon, que nem deve mais voltar à lateral-esquerda. Aos 35 anos, com tipo físico mais para força do que para resistência, Marlon fez a migração na hora certa, apesar de inesperada.

BAIXINHAS

* Leandro Cearense, aos 36 anos, vive dias especiais no Castanhal. Em 15 jogos, 8 gols nesta nova passagem pelo Japiim. No golaço marcado em Boa Vista, contra o São Raimundo/RR, na quarta-feira (20), mostrou recurso técnico incomum.

* Leandro Cearense vai virando referência do Castanhal para os confrontos com o Paysandu nas quartas de final da Copa Verde, formando dupla com o também artilheiro Pecel.

* Transmissão do jogo Remo x Ponte Preta, domingo, pela Série B, será só para o estado do Pará, dentro do horário global do futebol. Um presente para a torcida azulina nesses tempos de tantas restrições impostas pela pandemia.

* Goleiro Elias esperou quatro meses para estrear no Paysandu e foi como se não tivesse estreado. Afinal, o Penarol/AM não deu o menor trabalho. Mas, por tudo o que já fez no Juventude/RS e na Chapecoense/SC, Elias não precisa provar mais nada. O Papão está muito bem servido com Vitor Souza no time e Elias no banco.

* Remo rescindindo o contrato de Dioguinho, que tinha vínculo até o final de 2022. O atleta foi liberado pelo Ferroviário/CE, onde cumpria empréstimo, e voltou sem espaço no Baenão, pelo histórico de sucessivos atos de indisciplina. Quando escolheu jogar no Ferroviário, tinha opção de ir para o Ituano. Foi infeliz na escolha!

* Lateral-esquerdo Alan Cardoso está sob cuidados médicos e segue na fila para estrear no Papão. Garoto Renan Moura, da base, aproveitou bem a chance para a primeira experiência no time profissional, contra o Penarol/AM. Alan, carioca, 23 anos, é cria do Vasco. Foi sub-23 no Santos e tem no currículo também o ABC, o Londrina e o Santa Cruz.