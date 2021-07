Remo: atacantes devem ficar de fora por mais duas semanas, lateral pode ser liberado do DM hoje

O Leão Azul segue buscando a recuperação de seus atletas que estão no departamento médico. Atualmente quatro jogadores estão em tratamento no NASP, mas três deles devem demorar a trabalhar com o restante do elenco. A informação foi confirmada pelo médico do Remo Jean Klay.

O lateral-direito Wellington Silva está no período de transição e fará uma ressonância nesta quarta-feira (7) e dependendo do resultado, será liberado ainda hoje para os treinos com o grupo.

Wellington Silva foi uma das primeiras contrataçõe do Remo para a atual temporada (Samara Miranda / Remo)

Titular em boa parte da Série B, o atacante Jefferson, que se lesionou na partida contra o Náutico-PE, no empate em 1 a 1 em Recife (PE), terá que ficar mais tempo longe dos gramados, segundo o médico azulino Jean Klay.

“O Jefferson é um atleta que teve uma lesão ligamentar no tornozelo, que é um pouco mais grave. Ele está em tratamento intensivo, imaginamos que ele precise de mais duas ou três semanas para estar a disposição do técnico”, disse.

Jefferson era títular na equipe azulina (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Outro titular nas últimas partidas era Rafinha, o jogador saiu de campo ainda no primeiro tempo da partida contra o Coritiba-PR, na última sexta-feira (2). Após exames, foi detectada uma lesão grau um na coxa e está fora por pelo menos duas semanas.

“O Rafinha teve uma lesão muscular grau um. Também segue em tratamento específico e intensivo. Imaginamos que o atleta em 10 a 15 dias esteja a disposição do treinador”, afirmou, Jean Klay.

Lucas Tocantins está em período de transição, após voltar a sentir uma contusão na coxa esquerda durante o treinamento na semana passada. Um novo protocolo de recuperação está sendo realizado, mais demorado e a expectativa é que na próxima semana ele já retorne aos treinos, pois inicia o período de transição nesta quarta.