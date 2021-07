Ex-executivo de futebol do Remo; Carlos Kila fecha contrato com clube da Série A

Após deixar o Remo para realizar projetos pessoais, o executivo de futebol Carlos Kila acertou com o novo clube. Kila, de 63 anos, fechou com a Chapecoense-SC, equipe que disputa a Série A do Brasileirão. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (5).

O contrato o executivo vai até o final da temporada 2021 e chegará a cidade de Chapecó (SC) na próxima quinta-feira (8). Kila já rodou por alguns clubes como Brasil de Pelotas-RS, Joinville-SC, Ceará-CE, CSA-AL, além de diretor das categorias de base do Grêmio no início dos anos 2000.

O gaúcho Carlos Kila chegou ao Remo para assumir o lugar de Luciano Mancha, que tinha trabalhado no clube em 2019, no primeiro ano de gestão de Fábio Bentes. O novo executivo foi um dos responsáveis pela formação da equipe azulina de 2020, elenco que conquistou o principal objetivo do Leão Azul, que foi o acesso à Série B, além do clube paraense ter chegado em três finais na temporada (Parazão, Copa Verde e Série C).