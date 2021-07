Último contratado do Remo avalia período na Coreia e afirma que chega com ‘vontade de vencer’

O atacante Victor Andrade foi o último contratado pelo Remo para sequência da Série B. O atleta já está em Belém e treinando com o elenco sob o comando de Felipe Conceição. Mesmo integrado ao grupo, Victor aguarda a publicação de seu nome BID da CBF – o que pode demorar um pouco, pois o atleta estava atuando na Ásia e aguarda os documentos da transferência.

"Eu estava na Coreia do Sul e recebi o convite através do Thiago [Alves, executivo de futebol do clube]. Ele me falou de todo o projeto. Óbvio que o Remo também é um clube de tradição no Brasil e agora está querendo voltar para o cenário principal do futebol brasileiro. Esse foi um dos motivos que me fez vir para cá”, contou.

O atacante aproveitou a entrevista coletiva para expor suas características em campo. “Sou um jogador que faz as beiradas. Mais de velocidade, tento muitas vezes o um para um. Estou muito feliz, motivado e espero contribuir com o meu futebol para ajudar o Remo", detalhou.

Victor Andrade atuou em apenas duas partidas pela equipe sul-coreana. O último clube brasileiro foi o Goiás, em 2020, pelo qual atuou em 17 partidas e marcou quatro gols. O atacante acredita que a experiência fora do Brasil vai ajudar na passagem pelo Remo.

"Fiquei muito tempo fora. Sou novo, mas tenho um pouco de experiência que posso passar para os meus companheiros para ajudar dentro de campo e ajudar no coletivo, para conseguir os resultados. Primeiro de tudo é a minha motivação e vontade de vencer aqui, o que não é diferente da comissão técnica e dos outros atletas que já estão aqui. Dentro de campo a função tática que o professor pede e lá fora aprendemos muito. Espero contribuir da melhor maneira", finalizou.

(*Texto de Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do núcleo de esportes)