Remo: atacante Brenner passará por exames e pode desfalcar o Leão contra o Caeté

O Remo garantiu a classificação para as quartas de final do Parazão 2022 e terá o Caeté pela frente. O Leão vai encarar a equipe de Bragança (PA) em duas partidas e a primeira ocorre na próxima quinta-feira (10), às 15h30, no Estádio Diogão. Para esse jogo o técnico remista, Paulo Bonamigo, poderá perder sua principal referência no ataque. Brenner, artilheiro azulino na temporada saiu de campo sentindo dores e passará por exames.

Brenner, de 28 anos, foi substituído no jogo contra o Águia de Marabá, no Baenão sentindo dores no adutor esquerdo e passará por exames no final da tarde desta segunda-feira (7). O jogador é dúvida para o primeiro jogo das quartas de final.

O atacante atuou em todas as partidas do Remo na temporada e nas oito vezes em que esteve em campo, balançou as redes três vezes. Em entrevista ao programa “Último Lance”, do Grupo Liberal, Brenner informou que não teve uma pré-temporada do jeito que queria e que esse período de folga na tabela serviu de para ele melhorar o condicionamento físico.

Caso o técnico Paulo Bonamigo não consiga contar com Brenner, uma das opções é do atacante Raul, recém-contratado pelo Leão Azul.