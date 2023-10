Remo: área do carrossel do Baenão será cedida para a construção de hoteis para a COP-30

A área do carrossel, anexa ao estádio do Baenão, em breve deverá ser usada pelo setor de hotelaria de Belém. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, o presidente do Remo, Fábio Bentes, disse que o espaço será usado para a construção de hotéis, que receberão turistas durante a COP-30, realizada em 2025. O mandatário remista detalhou o projeto e disse que o Leão será sócio no empreendimento, tocado por uma empresa privada.

"O empreendimento será dividido em três partes. Uma é a parte privada, que vai construir o hotel ali, que a princípio seriam duas torres e mais uma área comercial anexa. Tem também a parte pública, que será nossa fonte de financiamento. E tem a terceira, que é o Clube do Remo, que tem uma área num local nobre. O empreendimento por si só geraria receita para todos", disse Bentes.

Segundo o presidente do Remo, o financiamento da estrutura será feito pelo BNDES, banco público que vai disponibilizar um grande contingente financeiro para a capital do Pará nos próximos anos. A medida, autorizada pelo Governo Federal, visa o estímulo de obras públicas e privadas que adequem a cidade às exigências da COP-30, o maior evento climático do mundo.

"Nós vimos uma oportunidade a partir da definição de uma linha de crédito do BNDES, um banco de fomento. Ele não constrói nada, mas vai realizar uma série de financiamentos para a estruturação de Belém, visando a COP-30. Então, nós vimos uma oportunidade de triangular, de arrumar um parceiro privado, para tocar um projeto. Conversamos com um parceiro do ramo de hotelaria, que se interessou no empreendimento. Eles elaboraram um projeto e vão dar entrada no BNDES para captar recurso", explicou.

Atualmente a área do carrossel, que fica de frente para a avenida Almirante Barroso e esquina com travessa Antônio Baena, está alugada para uma farmácia. O local, entretanto, já foi uma área de shows e festas de aparelhagens e abrigou por último, em 2018, uma arena de futebol society.