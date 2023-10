Tuna x Remo fazem o clássico pelo Parazão de futebol feminino no Souza; assista ao vivo

O Campeonato Paraense de futebol feminino segue nesta terça-feira (31), com o clássico entre Tuna Luso x Remo, pela quarta rodada da competição. O Leão Azul é o vice-líder do Parazão com 10 pontos, segue invicto e está atrás apenas do Paysandu, com 12. Já a Tuna é a terceira colocada com sete pontos. A partida ocorre no Estádio do Souza em Belém.

Assista ao jogo aqui

VEJA MAIS

O Leão Azul busca o tricampeonato do Parazão e a Lusa volta a disputar a competição após longos anos fora do Campeonato Paraense.