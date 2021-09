Remo: após semanas em tratamento, zagueiro, lateral e meia-ofensivo iniciam transição

O Remo aos poucos vai conseguindo liberar os atletas que estão no Núcleo de Saúde e Performance (NASP). O zagueiro Romércio, com uma lesão grau dois na coxa, entra no período de transição já neste e deve ser opção para o jogo do Leão Azul contra o Vitória-BA, na próxima sexta-feira (10), em Salvador (BA). A informação foi confirmada com uma fonte do clube azulino.

Romércio se machucou no jogo contra o Vasco em Belém (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Além de Romércio, o departamento médico azulino vai liberar para a transição neste final de semana o meia-atacante Erick Flores, que sofreu uma lesão grau três. A situação de Flores requer um pouco mais de cuidados e a possibilidade de estar em campo contra o Vitória-BA na próxima rodada é pequena, porém, tudo dependerá da evolução do atleta durante os treinamentos. Outro que deixa o DM e incia transição é o lateral-direito Wellington Silva.

Atualmente o NASP conta apenas com o atacante Lucas Tocantins, que se recupera de uma fratura no nariz, ocorrida na partida contra o Brasil de Pelotas-RS, no Rio Grande do Sul (RS).