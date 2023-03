Remo anuncia meia Matheus Galdezani, ex-Bahia, Coritiba e Avaí, mirando a Série C do Brasileiro

O Remo anunciou neste sábado (25), véspera do primeiro Re-Pa no novo Mangueirão, a contratação do meia Matheus Galdezani, de 31 anos. O jogador estava disputando o Campeonato Paulista pela Ferroviária. Além do clube paulista, o meia tem rodagem pela Série A, com passagens por Coritiba, Avaí, Inter, Bahia e Atlético-MG. Ele desembarca em Belém no início da semana para se apresentar ao clube paraense e terá vínculo até o final da Série C do Brasileiro.

Em entrevista ao site do Remo, o jogador concedeu suas primeiras palavras como novo azulino. “Minha expectativa é a melhor possível para atuar pelo Rei da Amazônia. Fico feliz em vestir essa camisa de peso e tradição no futebol. Chego para somar e ajudar o Clube a conquistar todos os objetivos da temporada”, salientou.

Lances de Matheus Galdezani, novo meia do Remo

Neste ano, Galdezani fez 7 jogos pelo Paulistão, sem marcar gols. Em 2022 foram seis partida na Série A com o Avaí e outras 12 com a Inter de Limeira. Os clubes em que ganhou mais destaque e minutos em campo na carreira foram CRB (2016), Coritiba (2017 e 2020), Atlético-MG (2018) e Bahia (2021).

Parceria com Muriqui

Matheus Galdezani nunca trabalhou com o técnico Marcelo Cabo, mas encontrará pelo menos um rosto conhecido no elenco azulino: o atacante Muriqui. Ambos jogaram juntos no Avaí no ano passado e agora poderão retomar a parceria no Baenão.

Passagem sem jogar pelo Inter

Anunciado como reforço do Internacional em janeiro 2019, chegando por empréstimo junto ao Coritiba depois da passagem pelo Atlético-MG, Matheus Galdezani nunca estreou com a camisa colorada.

Uma grave lesão no joelho durante a pré-temporada o afastou do time durante todo o ano - a volta aos treinos ocorreu só em novembro. O Inter não quis mantê-lo para 2020 e ele se reapresentou ao Coxa.

FICHA TÉCNICA

Nome: Matheus Gadezani

Nascimento: 13/03/1992 (31 anos)

Naturalidade: Limeira (SP)

Posições: volante e meia.

Altura: 1,79m

Pé: destro

Clubes anteriores: Rio Branco-SP, Desporivo Brasil, Paulista, Juventude, Mirassol, Rio Claro, Sport, CRB, Coritiba, Atlético-MG, Bahia, Inter de Limeira, Avaí e Ferroviária-SP