Remo anuncia a saída de atacante

O Remo confirmou a saída do atacante Edson Cariús nesta terça-feira (6). Segundo o clube, a rescisão ocorreu em comum acordo com o jogador.

“A diretoria do Clube do Remo informa que o atacante Edson Cariús não faz mais parte do elenco azulino para a sequência da temporada. A rescisão ocorreu em comum acordo com o jogador. O clube agradece ao atleta pelos serviços prestados e deseja sucesso no próximo desafio”, informou a nota do Remo.

Edson Cariús fez 19 jogos e marcou dois gols com a camisa azulina. A informação é de que ele deve jogar no Ferroviário-CE, clube que já defendeu por duas temporadas.

Agora sem Cariús, o Remo segue a preparação para enfrentar o Vila Nova, na quinta-feira (8), pela 10ª rodada da Série B. Lanterna da competição, o Leão precisa voltar a vencer. O jogo marca a estreia do técnico Felipe Conceição no comando do clube. A partida terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.