Ameaçado por torcedores, atacante Edson Cariús não ficará no Remo e negocia saída

Fim de linha para o atacante Edson Cariús no Remo. O jogador negocia a saída do Leão Azul, após 19 partidas e dois gols. O atacante não já comunicou que não irá permanecer, após ameaças sofridas por ele e sala família, pela má fase em que o clube paraense se encontra na Série B. A informação foi divulgada pelo jornalista Magno Fernandes e confirmada pela reportagem de O Liberal junto a uma pessoa ligada ao atleta.

Contratado junto ao Fortaleza-CE, clube que detém seus direitos federativos, Edson Cariús chegou ao Remo como uma das principais aquisições para a temporada, mas durante a passagem por Belém as coisas não andaram como o esperado. Foram apenas dois gols com a camisa azulina, os dois contra o Águia de Marabá, um no jogo da ida e outro na partida de volta das quartas de finais do Campeonato Paraense.

Baixa na folha

A saída do atacante Edson Cariús da equipe azulina, fará o clube ter um “fôlego” na folha salarial entre R$40 a R$45 mil, entre salários e ajuda de moradia.

Novo clube

O nome do jogador é dado como certo no Ferroviário-CE, clube que já defendeu por duas temporadas, porém, em entrevista ao jornal “Diário do Nordeste”, o presidente do clube cearense, Newton Filho, disse que o salário do Cairús seria o grande entrave para o possível retorno do atleta. Uma fonte ligada ao atacante informou que além do Ferroviário, outros dois clubes possuem interesse, porém ainda estão em início de conversa