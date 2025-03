Remo abre seletiva para atletas de flag football, nova modalidade olímpica

O Clube do Remo abriu inscrições para a seletiva de novos atletas de flag football, esporte que fará sua estreia nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. O processo também inclui a seleção de membros para a comissão técnica da equipe masculina. As inscrições custam R$ 20 e podem ser feitas pelo link no perfil do Instagram @remoflagfootball.

A seletiva presencial para atletas acontecerá no próximo domingo, dia 27, às 9h, na sede da AABB, em Ananindeua. Já a seleção para a comissão técnica será realizada de forma online. Podem participar homens e mulheres a partir dos 16 anos, sem limite de idade.

Mauro D'Antona, diretor de futebol americano do Remo, destaca a importância da modalidade para o clube e para o esporte no estado do Pará.

"O flag football é uma modalidade olímpica, que vai estar presente nos Jogos de Los Angeles em 2028, e nós do Clube do Remo temos essa modalidade no clube. Por sinal, é a modalidade em que mais somos campeões: paraense, masculino e feminino, regionais, e conquistamos o sétimo lugar no Campeonato Nacional. Então é uma modalidade onde somos bastante consolidados no estado", afirma.

O que é

O flag football é uma versão do futebol americano com menos contato físico e mais acessível, que vem se popularizando pelo mundo todo. O objetivo é retirar a fita presa à cintura do adversário para parar a jogada. As partidas são disputadas em dois tempos de 20 minutos, com cinco jogadores de cada lado e o objetivo de marcar touchdowns, que valem seis pontos.

D'Antona ressalta que o esporte é inclusivo e busca atrair novos praticantes. "A seletiva é pra gente trazer mais pessoas pra praticar o esporte, mais simpatizantes pra conhecer o esporte. É um esporte bastante democrático, onde pode treinar a partir dos 16 anos, não tem limite de idade, permite até onde sua condição física permitir. Todo mundo pode se inscrever, a seletiva é pra ambos os gêneros e também pra quem tem interesse de participar da comissão técnica. Desde já, todo mundo é bem-vindo a se inscrever."

O Brasil tem se destacado no flag football, com a seleção feminina ocupando a quarta posição no ranking mundial, atrás apenas de Estados Unidos, México e Áustria. A seleção masculina está em 17º lugar.