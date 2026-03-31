Relembre a última vez em que o Remo enfrentou o Santos; assista Equipes voltam a se enfrentar após 16 anos; último duelo teve vitória santista por 4 a 0 na Copa do Brasil O Liberal 31.03.26 14h28 Neymar, do Santos, foi o nome do jogo com gols e assistências (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal) O Remo enfrenta o Santos na próxima quinta-feira (19h), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o reencontro das equipes após 16 anos. O último duelo entre os clubes aconteceu em 2010, pela segunda fase da Copa do Brasil, e terminou com goleada do time paulista por 4 a 0, em partida disputada no Mangueirão, em Belém. O jogo ficou marcado pela atuação decisiva de Neymar. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Na ocasião, o atacante marcou dois gols e deu duas assistências para André, sendo o principal destaque da partida. Goleada garantiu classificação do Santos Com o resultado no jogo de ida, o Santos avançou na competição sem a necessidade da partida de volta, prevista para a Vila Belmiro. A vitória impulsionou a equipe na campanha que terminou com o título da Copa do Brasil, o único conquistado pelo clube até hoje. CONFIRA FOTOS DA PARTIDA REMO X SANTOS Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal O placar foi aberto aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Neymar recebeu passe de Marquinhos e finalizou no canto do goleiro Adriano. Ainda na etapa inicial, aos 42 minutos, o atacante fez jogada individual pela direita, driblou a marcação e o goleiro antes de tocar para André ampliar. VEJA MAIS Revelado no Remo, Rony deve reencontrar o ex-clube em duelo contra o Santos Time azulino visita o Peixe na próxima quinta-feira (2), pelo Brasileirão Gabigol desfalca o Santos contra o Remo na Série A; Neymar treina e pode voltar ao time Atacante Gabigol está com edema na panturrilha e vira desfalque. Já Neymar possui chances de iniciar jogando diante do Leão Azul Santos se reapresenta com Neymar antes de jogo contra o Remo Equipe treinou no CT Rei Pelé e pode ter novidades para duelo pela Série A, na Vila Belmiro Neymar brilhou com gols e assistências No segundo tempo, Neymar seguiu decisivo. Logo aos três minutos, ele encontrou André dentro da área após receber passe de Arouca, resultando no terceiro gol santista. O quarto gol veio aos 36 minutos, após pênalti sofrido por Maikon Leite. Neymar cobrou com paradinha e fechou o placar. Ficha técnica: Remo 0 x 4 Santos Competição: Copa do Brasil 2010 (segunda fase – jogo de ida) Data: 18 de março de 2010 Local: Mangueirão Público: 19.445 pagantes Gols: Neymar (21' 1ºT e 37' 2ºT, de pênalti) e André (42' 1ºT e 3' 2ºT) Remo: Adriano; Índio, Pedro Paulo, Raul e Paulinho; Danilo, Fabrício Carvalho (Otacílio), Ramón e Samir; Heliton (Gian) e Marciano. Técnico: Sinomar Naves. Santos: Felipe; Wesley, Edu Dracena, Durval e Pará; Rodrigo Mancha, Arouca, Marquinhos (Rodriguinho) e Paulo Henrique Ganso (Maiko Leite); Neymar e André (Madson). Técnico: Dorival Júnior. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo santos x remo série a futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 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