Relembre a última vez em que o Remo enfrentou o Santos; assista

O Remo enfrenta o Santos na próxima quinta-feira (19h), na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o reencontro das equipes após 16 anos. O último duelo entre os clubes aconteceu em 2010, pela segunda fase da Copa do Brasil, e terminou com goleada do time paulista por 4 a 0, em partida disputada no Mangueirão, em Belém. O jogo ficou marcado pela atuação decisiva de Neymar.

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Na ocasião, o atacante marcou dois gols e deu duas assistências para André, sendo o principal destaque da partida.

Goleada garantiu classificação do Santos

Com o resultado no jogo de ida, o Santos avançou na competição sem a necessidade da partida de volta, prevista para a Vila Belmiro. A vitória impulsionou a equipe na campanha que terminou com o título da Copa do Brasil, o único conquistado pelo clube até hoje.

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REMO X SANTOS Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal

O placar foi aberto aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Neymar recebeu passe de Marquinhos e finalizou no canto do goleiro Adriano. Ainda na etapa inicial, aos 42 minutos, o atacante fez jogada individual pela direita, driblou a marcação e o goleiro antes de tocar para André ampliar.

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Neymar brilhou com gols e assistências

No segundo tempo, Neymar seguiu decisivo. Logo aos três minutos, ele encontrou André dentro da área após receber passe de Arouca, resultando no terceiro gol santista. O quarto gol veio aos 36 minutos, após pênalti sofrido por Maikon Leite. Neymar cobrou com paradinha e fechou o placar.

Ficha técnica: Remo 0 x 4 Santos

Competição: Copa do Brasil 2010 (segunda fase – jogo de ida)

Data: 18 de março de 2010

Local: Mangueirão

Público: 19.445 pagantes

Gols: Neymar (21' 1ºT e 37' 2ºT, de pênalti) e André (42' 1ºT e 3' 2ºT)

Remo: Adriano; Índio, Pedro Paulo, Raul e Paulinho; Danilo, Fabrício Carvalho (Otacílio), Ramón e Samir; Heliton (Gian) e Marciano. Técnico: Sinomar Naves.

Santos: Felipe; Wesley, Edu Dracena, Durval e Pará; Rodrigo Mancha, Arouca, Marquinhos (Rodriguinho) e Paulo Henrique Ganso (Maiko Leite); Neymar e André (Madson). Técnico: Dorival Júnior.