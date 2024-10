Promesseiro e zagueiro do Remo, Rafael Castro relata experiencia de acompanhar o Círio: 'Fé renovada

O zagueiro do Remo, Rafael Castro não esconde a devoção que tem a Nossa Senhora de Nazaré. Após a promessa pelo o acesso à Série B do Leão Azul, o jogador falou sobre a sua primeira experiencia acompanhando as procissões do Círio de Nazaré e destacou, ainda mais, a sua fé na Padroeira dos Paraenses.

Círio de Nazaré 2024, dias inesqueciveis que vou levar para o resto da minha vida", escreveu o zagueiro azulino em uma publicação nas redes sociais.

"Mais uma promessa paga por ter conquistado o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro com o Clube do Remo. Pela primeira vez pude acompanhar a procissão aqui em Belém e realmente, só quem vive para poder explicar o que é o Cíurio e as emoções que ele transmiti, fé, amor e devoção. Momento único de entrega e agredecimento a Nossa Senhora de Nazaré. Com certeza saio daqui uma outra pessoa, com a fé renovada e grato por tudo o que a Nazinha tem feito em minha vida. Nossa mãezinha e minha eterna intercessora!", completou Rafael Castro.

Após a conquista do acesso do Leão Azul, o jogador subiu as escadas da Básilica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, localizada no centro de Belém, de joelhos. O ato de Rafael Castro foi uma promessa feita a Maria.

Natural de São Paulo, Rafael contou em entrevista ao Núcleo de Esportes de OLiberal.com, que a relação com a Padroeira dos Paraenses começou em 2020, quando o jogador, que atuava no Taubaté-SP foi conquistado pela torcida azulina e pediu à Nossa Senhora para que ela o ajudasse chegar até o Remo e que sua passagem fosse especial.

(Reprodução / Instagram)

Quatro anos depois, o pedido foi realizado e o zagueiro ajudou o Leão Azul a chegar ao tão sonhado acesso à Segunda Divisão do Brasileirão. Rafael ainda sabe do futuro. De férias, o jogador afirmou que está feliz no clube e em conversas com a diretoria em busca do melhor acordo para ambos os lados.