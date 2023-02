Promessa do Remo, Ronald volta a treinar com elenco após oito meses machucado

Destaque do Remo na última temporada, o atacante Ronald voltou aos treinos nesta quarta-feira (1º). A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação do clube nas redes sociais.

A comunicação azulina divulgou várias imagens de Ronald treinando com o elenco em um dos campos do Centro da Juventude (CEJU). Apesar de já ter retornado às atividades de campo, ainda não se sabe se o atacante será relacionado para a partida contra o Independente de Tucuruí, no domingo (5), no Baenão.

Lesão de Ronald

O jogador de 19 anos, que foi um dos destaques da equipe azulina na primeira metade da Série C do Brasileirão de 2022, sofreu uma grave lesão no joelho. O incidente ocorreu durante a partida contra o Floresta-CE, em maio do ano passado.

Exames de imagem diagnosticaram que Ronald teve uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. A lesão, comum no futebol, requer um tempo de recuperação entre seis e oito meses.

Revelado pela base azulina em 2020, Ronald tem 47 jogos com a camisa do Remo. Pelo profissional, o atacante de 19 anos tem apenas um gol marcado, mas já conquistou dois títulos pelo Leão Azul: a Copa Verde de 2021 e o Parazão de 2022.