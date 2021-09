Presidente do Remo atualiza número de torcedores já garantidos na partida com o Náutico

Pela Série B, o Remo recebe o Náutico nesta sexta-feira (24), às 19h, no Estádio Baenão, com a volta do torcedor azulino. O presidente do Leão, Fábio Bentes, revelou à equipe de esportes de O Liberal a nova atualização de remistas garantidos na partida - entre venda de ingressos, gratuidades e trocas.

"Fechamos agora a pouco e está em mais de 1.600 [pessoas], com gratuidade e tudo", contou o mandatário do Remo. Atualmente, com a capacidade liberada em 30%, o Baenão pode receber até 3.960 pessoas, entre torcedores, funcionários, imprensa e pessoas relacionadas à logística da partida.

Remo x Náutico tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook e YouTube de O Liberal.