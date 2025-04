Pedro Rocha promete grande jogo do Remo contra a Tuna: 'espetáculo'

O atacante Pedro Rocha, autor de um dos gols do Remo contra o Santa Rosa, se mostra motivado para o clássico contra a Tuna pela semifinal do Parazão, na quarta-feira (2), no Mangueirão. Para ele, o clássico tem uma importância enorme e promete ser um grande espetáculo para os torcedores.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

“Clássico já se fala por si só. Qualquer tipo de jogo estamos ligados, principalmente quando é clássico. A Tuna vai vir pra querer a vitória e a gente com o mesmo pensamento. Acredito que será um grande jogo, um espetáculo para o torcedor, e que a gente consiga essa classificação para a final”, afirmou.

VEJA MAIS

O Remo chega à semifinal após uma importante vitória contra o Santa Rosa, com um desempenho que, segundo o atacante, demonstrou a evolução da equipe sob o comando do novo treinador.

“Sempre quando se troca treinador, mudam algumas coisas, ideias. Cada treinador tem suas preferências e acredito que ontem já pudemos ver algumas dessas trocas dentro de campo, principalmente em relação a algum tipo de jogada. Conseguimos assimilar um pouco daquilo que o Daniel vinha nos pedindo e conseguimos fazer algumas coisas para fazer um grande jogo e sair com a vitória", destacou o jogador.

Após uma fase difícil, marcada pela eliminação nas competições nacionais, como a Copa Verde e a Copa do Brasil, Pedro Rocha acredita que a vitória na última partida foi fundamental para trazer o torcedor de volta ao lado do time na reta final do estadual.

"Nosso torcedor, sempre que precisa, está presente, é natural. Fomos desclassificados na Copa Verde e do Brasil, ninguém gostaria, principalmente da forma que foi, a gente entende o torcedor, mas acredito que ontem foi uma vitória pra chamar o torcedor pra essa reta final do estadual. A gente vai precisar muito e conta com o torcedor em nossos jogos", completou o atacante.