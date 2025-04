Pedro Rocha celebra fase no Remo e destaca foco para 'conseguir os pontos' contra o Coritiba

Após o empate fora de casa contra o Botafogo-SP, o Remo não terá tempo para descanso e já pensa no Coritiba-PR, adversário da próxima segunda-feira (21). Invicto na Série B, o Leão Azul quer fazer um bom jogo e conquistar a segunda vitória no Brasileirão. Artilheiro do clube na temporada, o atacante Pedro Rocha reconheceu a força do Coxa, mas afirmou que a equipe vai com tudo para conquistar os três pontos dentro de casa.

"Na Série B, cada jogo é uma história diferente", destacou o atacante. "Contra o Coritiba, acredito que vai ser um grande jogo, porque é um dos times que, no início, sempre foi cotado para subir, para performar bem. Mas a gente tem que entrar com o mesmo pensamento [de vencer], ainda mais dentro da nossa casa, diante da nossa torcida. A gente vai trabalhar muito e espero fazer um grande jogo para, se Deus quiser, conseguir esses três pontos", completou o jogador.

Pedro Rocha chegou ao Remo no início da temporada com a promessa de ser o homem-gol, e está correspondendo às expectativas. O jogador é o artilheiro do clube até o momento. Em 13 jogos, foram sete gols e duas assistências. Em coletiva, o atacante celebrou o bom momento e disse que espera manter o desempenho para ajudar o Leão Azul na Série B.

VEJA MAIS

"Eu fico muito feliz por esse momento. Eu trabalhei e continuo trabalhando muito para poder viver esses momentos. Estou muito feliz por as coisas estarem acontecendo, por poder estar ajudando da forma que eu gostaria. Nos últimos anos, eu tive uma lesão que me atrapalhou muito, mas eu sempre soube da minha capacidade, do meu potencial para poder ajudar onde quer que eu esteja", declarou.

Além dos adversários complicados que o clube vai enfrentar na Série B, outro fator preocupa os atletas: as longas viagens pelo Brasil. Só neste início de competição, o clube fez duas viagens para São Paulo, mas ainda terá muitos quilômetros para percorrer neste campeonato.

"Esse é um adversário a mais também, a nossa logística. Porque, por estarmos no norte do país e a maioria dos times [são de longe], a distância é muito grande. O clube tem se mostrado muito eficiente na logística, mas a gente sabe como é. O descanso, as viagens, tudo isso faz muita diferença. Então, isso agora, no começo, ainda conseguimos ir, mas mais para o meio da temporada, para a reta final, isso pode ser um fator determinante para a gente conseguir fazer melhores jogos. A gente tem que focar nisso também e saber lidar da melhor forma", analisou o atacante.

No Mangueirão, o Remo recebe o Coritiba pela quarta rodada da Série B do Brasileirão e busca a sua segunda vitória no campeonato. O duelo está marcado para as 21h30. A partida terá cobertura completa e transmissão Lance a Lance no OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.