Pavani quebra jejum de sete meses sem marcar e ajuda Remo a se manter invicto na Série B

Graças aos gols de Pedro Rocha e Pavani, o Clube do Remo permanece entre os times da Série B que ainda não perderam. E, tratando-se do Remo, o empate por 2 a 2 soou como vitória. Em dois jogos fora de casa, o Leão Azul trouxe dois pontos, que se somam aos três da vitória sobre o América-MG, na segunda rodada. O melhor início de Série B entre os times que ascenderam da terceira divisão em 2024.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Um início de competição positivo não só para o clube, mas também para quem precisava dar um fôlego na carreira. Pavani estava há sete meses sem balançar as redes e ultimamente havia perdido o posto de titular. Na quinta-feira (18) não foi diferente. O volante entrou no lugar de Pedro Castro, já no segundo tempo, quando o Remo perdia por 2 a 1. Com 25 minutos de partida veio a consagração: o empate do Remo pelos pés de Pavani.

"Fiquei muito feliz. Era um gol que estava precisando muito. Eu me cobrava muito por isso e graças a Deus o gol saiu aqui, perto da minha família. Inclusive eu dedico esse gol para eles, que sempre me apoiaram", disse o atleta, nascido em Catanduva, interior paulista, distante cerca de 140 km de Ribeirão Preto. O gol salvador foi o primeiro dele na temporada, e justo na Segundona, que costuma não aliviar para os que chegam da Série C.

VEJA MAIS

"A Série B é um campeonato muito difícil, então todos os pontos que você conquistar são importantes. Independente de estar com um a mais ou não, buscamos o resultado e saímos com o empate, que é muito importante para nós", avalia. O empate acabou tirando uma posição na tabela, saindo do sexto para o sétimo lugar, o que ainda representa uma situação confortável neste início de competição.

Próximo compromisso é em casa

Na próxima segunda-feira (21), o time retorna a Belém, onde terá outro desafio importante, agora com o Coritiba, um dos candidatos diretos aos acesso à elite do futebol nacional. Para o volante, será o momento perfeito para o Fenômeno Azul fazer sua parte e ajudar o time a alcançar o G4. "Em Belém a torcida fará a diferença, pois vai ser um jogo muito difícil, contra um adversário que vai lutar para subir, igual nós. Será um grande jogo e faremos de tudo pela vitória", encerra.