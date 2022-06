Partida do Remo na Série C reserva confronto inédito na história azulina

O Remo entra em campo na próxima segunda-feira (6) pela nona rodada da Série C do Brasileirão. A equipe azulina enfrenta o Campinense, no estádio Baenão, em Belém. A partida, além de poder marcar a segunda vitória do Leão na Terceirona, reserva um confronto inédito na história entre as duas equipes.

Ao longo da existência, o Remo está acostumado a enfrentar rivais paraibanos, especialmente Treze e Botafogo-PB. No entanto, o Leão jamais encarou o Campinense em uma partida oficial. Ambas as equipes já disputaram a mesma edição de vários campeonatos, como Brasileirão e Copa do Brasil, mas nunca se encontraram.

Apesar de nunca terem jogado contra o outro, o Leão carrega consigo uma pequena vantagem diante de adversários paraibanos. Em toda a história, o Leão Azul enfrentou equipes da Paraíba em 19 oportunidades. Ao todo, foram 6 vitórias azulinas e 3 derrotas. O resultado mais comum no encontro foi o empate, que ocorreu 10 vezes.

Resta saber quem levará a melhor neste inédito confronto entre Remo e Confiança.