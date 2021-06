Parceiro de atacante atleticano, João Galvão diz: 'Quero gol do Keno, mas que o Remo se classifique'

O Atlético-MG recebe o Remo nesta quinta-feira (10), no Mineirão, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Galo poderá contar com o atacante Keno, que estava se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. O jogador já teve passagens pelo futebol paraense e tem um carinho especial pelo técnico João Galvão, responsável pela contratação do atacante pelo Águia de Marabá. Mas o comandante está na torcida pela classificação do Remo.

Em 2013 o Águia estava disputando a Série C do Brasileirão. Foi então que nessas andanças do técnico João Galvão, pelo Nordeste, encontrou o atacante Keno no Botafogo-BA, pela Segunda Divisão estadual.

“O Keno foi uma joia que estava jogando na Bahia. Tínhamos alguns nomes e o Keno foi uma indicação, chegamos a assistir a uma partida do Keno e trouxemos ele para o Águia. Desde o início foi um jogador responsável, que tinha uma qualidade enorme, rápido e com chutes fortes de longe. Sabíamos que não iria ficar aqui por muito tempo”, disse. Keno em ação pelo Águia, em 2013 (Ulisses Pompeu/Especial)

João Galvão afirmou que ainda possui contato com Keno e que torce para que ele volte a jogar contra o Remo, mas que a principal torcida é pela classificação do Leão Azul.

“O Keno hoje possui família, sempre conversamos, peço para que ele continue humilde, que esse sucesso não interfira no futebol e no comportamento dele fora de campo. Quero gol do Keno, mas que o Remo se classifique”, falou Galvão.

Keno, aos 31 anos, fez 20 partidas com o Azulão de Marabá e marcou sete gols. Após sair do Águia, o atacante jogou no Paraná-PR, Santa Cruz-PE, Ponte Preta-SP, Palmeiras-SP, além de Pyramids FC do Egito e do Al Jazira dos Emirados Árabes. Essa é a sua segunda temporada no Atlético-MG e em 2022 atuou em 12 partidas e marcou dois gols.