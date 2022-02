Parazão: Remo vence Tapajós e se isola na liderança do grupo C

Clube do Remo e Tapajós fizeram um jogo bastante pegado, na noite desta quinta-feira, no Baenão, pela 4ª rodada do Campeonato Paraense. Os azulinos levaram a melhor, ao vencer por 2 a 1, com gols de Brenner e Erick Flores. Thárcio descontou para o Tapajós.

A partida começou quente. Logo aos dois minutos, num vacilo da defesa azulina, o atacante Mambelo arrancou pela direita e cruzou rasteiro na entrada da grande área, encontrando Thárcio, livre, para abrir o placar, em um chute rasteiro, sem chance para Vinícius. O gol precoce provocou as equipes e a partida ficou frenética, com duas paralisações antes dos 20 minutos.

Não tardou para o Remo encostar o placar. No entanto, o gol assinado por Erick Flores foi invalidado pela assistente da arbitragem Bárbara Roberta Costa Loiola, que viu o impedimento do atacante remista. Uma enorme confusão tomou conta da beira do gramado. Alguns minutos depois o gol foi validado, e após conversa com o árbitro Olivaldo José Alves Moraes a assistente desmarcou novamente.

Minutos depois o Remo passou a dominar os espaços, com constante acionamento do ataque, aproveitando-se da subida dos laterais em apoio ao meio do Tapajós. Aos 19, foi a vez do atacante Bambelo cometer uma lambança, encostando o braço na bola ao tentar afastar da grande área. Brenner foi à cobrança e empatou em 1 a 1.

Com o Remo mais a vontade, ficou difícil para o Tapajós retornar. Bambelo ficou isolado na frente e o time perdeu poder de finalização. Ficou fácil para os donos da casa virarem. Aos 45, Erick Flores invadiu a pequena área para completar cabeceio de Bruno Alves, 2 a 1.

Na etapa final, o jogo ficou mais cadenciado. O Remo perdeu o meia Felipe Gedoz, aos 10 minutos, por desconforto na panturrilha direita, e saiu para a vez de Pedro Sena, que teve boa chance de ampliar, aos 17, parando nas mãos do goleiro Jader. O maior lance de perigo à meta azulina saiu com o chute alto de Léo Santarém, forçando o goleiro Vinícius a fazer boa defesa.

O técnico Robson Melo avançou o time com algumas mudanças táticas, mas a ataque não conseguia espaço na defesa remista, e aos 51, o árbitro finalizou a partida, com vitória por 2 a 1 para o Clube do Remo.

Classificação

Com a vitória, o Clube do Remo avança rumo à classificação, com 10 pontos, na liderança do grupo C. O Tapajós segue com 4 pontos em quatro partidas, ocupando atualmente a lanterna do grupo B.

Próximos jogos

Na quinta rodada, o Clube do Remo terá pela frente mais um desafio em casa, no próximo domingo, onde enfrenta a Tuna Luso, às 18 horas. Já o Tapajós joga no Souza, contra o Paysandu, também domingo, a partir das 9 da manhã.

Ficha Técnica:

Local: Baenão

Hora: 20h

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes (CBF)

Assistentes: Bárbara Roberta Costa Loiola (CBF) e Acácio Menezes Leão (CBF)

Cartões Amarelos: Pingo, Brenner (Remo) Jackinha, Otávio, Thárcio, Fernando Portel (Tapajós)

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Kevem (Everton Sena); Paulo Henrique, Anderson Uchôa, Pingo (Marco Antônio), Felipe Gedoz (Pedro Sena), Erick Flores; Bruno Alves e Brenner.

Técnico: Paulo Bonamigo.

Tapajós: Jader, F. Macena (Paulo Victor), Douglas, Junior, Jackinha (Léo Santarém); Fernando Portel, Otávio, Thárcio (Felipe de Jesus); Elenílson (Kaykinha), Debu e Bambelo (Vinicius).

Técnico: Robson Melo.