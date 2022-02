Depois de parceria no último jogo do Remo, Felipe Gedoz elegia companheiro: ‘É um craque’

Depois de uma lesão no início da temporada, Felipe Gedoz voltou a atuar pelo Remo na última rodada do Campeonato Paraense de 2022. Além de fazer um boa partida, o jogador marcou um dos gols na vitória por 3 a 0 em cima do Itupiranga. No jogo, Gedoz e Erick Flores fizeram uma parceria dentro de campo que agradou alguns torcedores. Sobre isso, Felipe elogiou o companheiro e disse que está feliz com a colaboração entre os dois

“É uma pessoa e um profissional excelente, que com a chegada dele fomos criando uma intimidade diferente. Eu estou muito feliz em jogar ao lado dele, que é um craque também. Não é à toa que vem da base de um dos times mais cobiçados Brasil, que é Flamengo. Espero seguir porque 2022 tem muita coisa boa para gente e para o Remo”, declarou Gedoz.

Tentando manter o ritmo da última partida, o Leão vai enfrentar o Tapajós nesta quinta-feira (10). O atacante ressaltou que é importante ficar atento com o adversário e que, apesar do início lento da equipe azulina, agora a tendência é que o time melhore a cada partida.

"Muitas vezes a gente sabe que uma partida é fechada, com muita retranca atrás. Então jogo a jogo a gente vai se adaptando e vamos fazer o nosso papel, o que a gente vem fazendo sempre e aprimorando coisas diferentes, que o Paulo [Bonamigo] vem nos dando para gente chegar da melhor forma possível numa reta final de campeonato e conseguir os objetivos”, afirmou o jogador.

Agenda

Remo e Tapajós se enfrentam nesta quinta-feira (10), às 20h, no estádio Baenão, em Belém. O jogo terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.