Remo faz promoção com 30% de desconto para plano de sócio-torcedor; saiba como se associar

A diretoria do Remo lançou nesta semana o novo programa de sócio-torcedor Nação Azul para temporada 2022. O Leão Azul reajustou os preços dos planos e ainda lançou uma promoção para novas adesões e também para os torcedores que queiram reativar seu sócio.

O torcedor azulino poderá se associar ao plano “Sócio Rei”, que custa R$ 60 por mês e ganhar 30% de desconto. Basta realizar a adesão pelo site, buscar a opção de “Sócio Rei” e usar o cupom “Remo30” no momento de finalizar a adesão pode ser feita para planos nos cartões de crédito ou débito ou de forma mensal. A promoção também é feita de forma presencial, na sala do nação Azul na Sede Social, Loja Rei da Amazônia do Baenão além da Loja do Remo no Parque Shopping. A mensalidade sairá de R$ 60 para R$ 42 e o torcedor terá direito a ir em todas as partidas de mando do Remo na temporada 2022. A promoção é limitada e é válida apenas para os primeiros mil associados.

Outro detalhe importante é que o associado precisa escolher as opções de arquibancada em que ele terá direito ao acesso nos dias de jogos, denominadas de “Sócio Rei 25” ou “Sócio Rei Barroso”.

Veja os planos

Clube de todos – R$ 10 mês

Carteirinha personalizada

Desconto de 10% em produtos oficiais

Rede de vantagens

Participações em sorteios e promoções

Ferinha – R$ 20 mês

Carteirinha personalizada

Entrada livre no estádio como mandante (crianças até 12 anos)

Desconto de 10% em produtos oficiais

Rede de vantagens

Participações em sorteios e promoções

Leão Azul – R$ 30 mês

Carteirinha personalizada

Desconto de 50% no ingresso

Desconto de 10% em produtos oficiais

Rede de vantagens

Participações em sorteios e promoções

Sócio Rei – R$ 60 mês

Carteirinha personalizada

Acesso livre em todos os jogos como mandante (arquibancada)

Desconto de 10% em produtos oficiais

Rede de vantagens

Participações em sorteios e promoções

Maior do Norte – R$ 120 mês