Para se consolidar no G8, Remo visita o Brasil de Pelotas pela Série C do Brasileiro

Em meio aos rumores de venda para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Remo volta ser foco pelo aspecto dentro de campo. Vindo de vitória fora de casa, sobre o Confiança, o Remo busca a segunda fora de casa na Série C. Neste sábado (7), às 19h, o Leão visita o Brasil-RS, em Pelotas (RS), no Estádio Bento Freitas.

Artilheiro

Líder na artilharia do Remo em 2022 com nove gols em 18 jogos, o atacante Brenner é o destaque do time. Aliás, o jogador está a apenas um gol para tirar o ex-azulino Neto Pessôa do topo de goleadores do Leão nos últimos seis anos. Em 2021, Pêssoa marcou 10 gols. Titular absoluto no ataque, Brenner é também o vice-artilheiro da Terceirona, com três gols.

Desfalques

Ainda em transição física, o reforço Jean Patrick,, que sofreu uma lesão na perna quando ainda estava no CRB, não foi relacionado. Contratado há um mês, Jean ainda não pôde ser utilizado. Alem disso, o técnico Paulo Bonamigo terá que continuar com as improvisações no Remo. Isso porque os laterais-direitos Ricardo Luz e Rony de fora por lesão. Com isso, o zagueiro Kevem jogar novamente na função.

Permanência

Aliás, durante a semana, o Remo anunciou a renovação de Kevem até o final da temporada. Com isso, o jogador continua sendo opção para a Série C. Os volantes Lailson (também por um ano) e Paulinho Curuá (por dois).

Cenário

O Remo inicia a quinta rodada da Série C na sétima colocação, com sete pontos. O Leão tem chances matemáticas de assumir a liderança do torneio, com uma combinação de resultados. Já o Brasil de Pelotas encara o Leão buscando fugir da zona de rebaixamento. Atualmente, o time gaúcho é o 18°, com três pontos e busca a primeira vitória.

Acompanhe a partida entre Brasil e Remo lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Ficha técnica

Brasil-RS x Paysandu

Série C do Brasileirão - 5ª rodada

Local: Estádio Bento de Freitas

Horário: 19h

Árbitro: Dyorgines Jose Padovani de Andrade (ES)

Assistentes: Fabiano da Silva Ramires (ES) e Marcielly Netto (ES)

Quarto árbitro: Jonathan Giovanella Vivian (RS)

Brasil de Pelotas: Vitor Luiz; Marcelinho, Gilberto Alemão, Helerson, Gabriel Araújo; Karl, Marllon, Luiz Menezes, França; Vini Peixoto e Paulo Victor.

Técnico: Jerson Testoni.

Remo: Vinícius; Kevem, Daniel Felipe, Marlon, Leonan; Uchôa, Marciel, Erick Flores; Bruno Alves, Rodrigo Pimpão e Brenner.

Técnico: Paulo Bonamigo.