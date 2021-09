Novos contratados já treinam com elenco, mas Remo espera documentação para anunciar os atletas

O Remo aguarda a documentação para anunciar de forma oficial os novos contratados, o lateral-esquerdo Raimar e o zagueiro Edu, que pertencem ao Athético Paranaense e que chegaram a Belém no início da semana e já treinam com o elenco. A informação foi repassada por uma fonte interna do clube.

Questões burocráticas estão atrapalhando, porém, a expectativa é que no início da próxima semana tudo esteja contornado e os atletas aptos para jogar, após nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF.

Edu é zagueiro, foi negociado pelo CAP junto ao Cruzeiro-MG e está com 21 anos. Ele chega após a saída de Suéliton, que foi para o ABC-RN e ser uma das opções do técnico Felipe Conceição na Série B. Atualmente para a posição de zagueiro o Remo possui Romércio, Kevem, Rafael Jansen e Fredson, porém, nos últimos jogos, o Leão vem sofrendo com ausências por contusões e suspensões.

O mesmo ocorre na lateral esquerda do Remo. O clube possui Igor Fernandes e o experiente Marlon, porém o setor não vem agradando o torcedor azulino, principalmente quando o paraense Marlon atua, que vem sofrendo muitas críticas.

Raimar é lateral-esquerdo e vai disputar a posição com Igor Fernandes e Marlon (Miguel Locatelli / Atheltico Paranaense)

A chegada de Raimar, de 19 anos, vem para tentar dar mais uma opção ao técnico Felipe Conceição no decorrer da competição.Os novos contratados não jogam desde abril, quando atuaram ainda pelo Campeonato Paranense.