Novos reforços do Remo chegam a Belém e realizam exames; jogadores pertencem ao Athletico

Buscando reforçar a equipe para o restante da Série B, o Remo deve anuncia a qualquer momento a contratação de dois jogadores do Athletico Paranaense. O zagueiro Edu e também o lateral-esquerdo Raimar, são as novidades no Leão para o restante da competição nacional. Eles chegam ao Remo por empréstimo até o final da Série B e já realizam exames nesta terça-feira (31). A informação foi confirmada por uma fonte interna do Leão Azul.

Edu, de 21 anos, é mineiro e foi destaque da equipe do Furacão Sub-20. Contratado junto ao Cruzeiro-MG, realizou 22 partidas ano passado e na atual temporada apenas três jogos, todos eles pelo Campeonato Paranaense. Edu chega após a saída do zagueiro Suéliton, que estava no elenco azulino, mas pediu para deixar o clube e fechar com o ABC-RN, já que queria atuar. Nessa Série B o Remo está com dificuldades no sistema defensivo devido à contusões e suspensões. Atualmente o clube possui quatro zagueiros: Romércio, Kevem, Rafael Jansen e Fredson.

Edu é zagueiro e fez três partidas pelo CAP nesta temporada (Divulgação / athletico.com.br)

Raimar, de 19 anos, nasceu em Manaus (AM), mas iniciou no futebol no Paraná-PR. Em 2019 foi para o Furacão e atuou em 24 jogos. Nessa temporada foi apenas uma partida pelo estadual e chega a Belém para lutar por uma vaga com Igor Fernandes e Marlon.