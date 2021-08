Remo tenta agilizar transferência, não consegue e atacante argentino é descartado

Não deu certo a negociação entre o Remo e o atacante argentino Pablo Mouche, ex-Palmeiras, Boca Juniors e Seleção Argentina. A informação foi confirmada por uma fonte interna do Remo.

O jogador de 33 anos, está jogando no Sud América, do Uruguai, e recebeu a proposta do Remo, porém, a situação com a família do jogador e o pouco tempo para a transferência internacional, que encerrou ontem (30), acabaram contribuindo para a não concretização do vínculo com o Leão Azul. O clube paraense ainda buscou agilizar a documentação do atleta, já que a negociação estava ocorrendo fazia um certo período, mas não conseguiu a transferência.

A diretoria azulina trabalha com outros nomes de atacantes e pretende oficializar a chegada de mais um homem de frente ainda esta semana para o restante da Série B do Brasileirão.