Alvo do Remo, atacante argentino jogou Superclássico das Américas no Mangueirão

Como informado pela equipe de O Liberal, o Remo tenta a contratação do atacante argentino Pablo Mouche, de 33 anos, para o restante da Série B. Uma curiosidade sobre o jogador, que já jogou no futebol brasileiro ao defender o Palmeiras, é que o jogador já teve uma experiência em Belém.

O Brasil venceu por 2 a 0 a seleção argentina (Oswaldo Forte/Amazônia Hoje)

Em 2011, quando ainda estava no Boca Juniors, Mouche foi convocado para o Superclássico das Américas. Um torneio amistoso entre as seleções de Brasil e Argentina. Naquela edição, as equipes só podiam ser constituídas por jogadores que atuavam na América do Sul.

Na partida realizada no Estádio Mangueirão, no dia 28 de setembro de 2011, Mouche ficou no banco de reservas e entrou aos 32 da etapa final, no jogo em que o Brasil venceu por 2 a 0, gols de Lucas Moura e Neymar.