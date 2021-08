Atacante argentino entra na mira do Remo, porém prazo curto e família são 'obstáculos' na negociação

A procura por um atacante esquenta no Baenão. A Série B já entrou no segundo turno e a torcida cobra bastante a diretoria por reforços, mas existem jogadores no radar azulino, um deles é o atacante Pablo Mouche, de 33 anos, que está no clube uruguaio Sud América. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube, que afirmou que o tempo é a família são os maiores obstáculos da negociação.

O atacante está atuando normalmente e chegaria a Belém pronto para jogar, porém o término de inscrição para atletas de outro país encerra nesta segunda (30) e é preciso estar tudo “ok” com a documentação, dando entrada na CBF. Outro fator é mudança da família para Belém, porém isso será decidido nas próximas horas entre clube, jogador e o empresário do atletas, que é o mesmo de Felipe Gedoz.

Pablo Nicolás Mouche é nascido na Argentina, porém possui a cidadania italiana. Ele atacante pelo lado direito e também de centroavante. O jogador teve passagens por alguns clubes argentinos como o Boca Juniors, Arsenal de Sarandí, Lanús, Banfild e San Lorenzo, além de ter defendido o Palmeiras nas temporadas 2014 e 2015. Jogou também na Turquia, Sérvia, Paraguai, Chile e agora no Uruguai. A sua última partida oficial ocorreu dia 22 de agosto, no empate em 1 a 1 entre Sud América x Peñarol.