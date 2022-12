Novo atacante do Remo promete empenho no Parazão 2023: 'Vamos chegar 100% preparados'

Em continuidade aos treinos para formação do time que tenta o bicampeonato paraense, o Clube do Remo realizou um treino aberto para a imprensa, no gramado do estádio Evandro Almeida, o Baenão. A atividade iniciada na manhã desta quinta-feira (22) contou com os 26 atletas anunciados até o momento. Durante o período reservado para a captação de imagens, foi possível ver os jogadores fazendo movimentações físicas e um trabalho com bola.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Uma das novas peças do tabuleiro azulino é o atacante Diego Tavares, contratado no início do ano junto ao Vila Nova-GO. O atacante concedeu entrevista coletiva após o treino e falou um pouco sobre o seu estilo de jogo e como o time deve se movimentar na temporada, que começa oficialmente no próximo dia 21 de janeiro, contra o Independente de Tucuruí, no Baenão.

VEJA MAIS



Ao ser questionado sobre seu estilo tático preferencial, atacar pela direita, ele se considera um atleta polivalente. "Estamos bastante focados nos treinamentos, estamos nos preparando fisicamente, tecnicamente. Temos certeza que vamos chegar 100% na nossa estreia do dia 21. Sobre o meu estilo de jogo, além de atuar como atacante pela direita, eu consigo também jogar pela ponta esquerda, atuar na parte defensiva e sair para o ataque", diz.

Segundo ele, o novo desenho tático do clube terá um reforço essencial para a maratona de jogos no Parazão, caracterizado pelos gramados pesados, por vezes enlameados, esburacados e também desnivelados.

"O professor está dando bastante foco na preparação física, para que o time fique bem preparado e disposto a suportar a competição. Nesses poucos dias de treinamento com o professor, estamos nos adaptando aos poucos ao estilo de jogo dele e todo mundo está 100% focado para dar o melhor e fazer uma boa estreia", diz Diego Tavares.

Diego garante que nem a proximidade com as festas de fim de ano têm animado o elenco, que busca a manutenção do título estadual. "Eu vou ficar por aqui mesmo, em Belém. Agora, final de ano, tem que se cuidar, porque segunda-feira vamos voltar ao trabalho. Então não temos tempo a perder. É aproveitar com a família, quem tiver familiares, mas segunda estamos de volta e segue o preparo para o campeonato", rebate o atacante, que diz já ter se acostumado com a mudança de clima típica da época natalina. "Aos poucos a gente vai se adaptando. Quando eu cheguei aqui estava bastante sol, mas aos poucos vamos acostumando, melhorando a forma física", encerra o atacante de 31 anos.