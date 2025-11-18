Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

'Nervosismo bom': João Pedro fala sobre clima no elenco do Remo antes da decisão contra o Goiás

Atacante reconhece pressão pela vitória no Mangueirão, fala em “nervosismo bom” antes da decisão e cobra punições mais duras após novos casos de racismo no futebol

O Liberal

Às vésperas do jogo mais importante do Remo na década, o atacante guineense João Pedro admitiu que o elenco vive um clima de nervosismo — mas um nervosismo positivo, segundo ele — para a partida decisiva contra o Goiás, no próximo domingo (23), no Mangueirão. O jogador falou após o treino desta terça-feira (18) e destacou que o time está concentrado em vencer a qualquer custo, antes de pensar nos resultados paralelos que podem garantir o acesso.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A vitória é obrigação. É assim que João Pedro define o duelo que fechará a Série B para o Remo. A equipe, que chegou a embalar uma das melhores sequências do campeonato, viveu um freio nas últimas três rodadas — dois empates e a derrota para o Avaí que tirou o time do G4 e o deixou sem depender apenas de si. Agora, vencer o Goiás virou condição básica para seguir sonhando. 

VEJA MAIS

image Valendo vaga na Série A, Remo leva vantagem no confronto diante do Goiás
Leão Azul é superior ao time goiano no confronto na história. Goiás só venceu uma vez paraenses nesta temporada em cinco jogos disputados

image Remo e Goiás fazem o único duelo direto em rodada com tabela 'suave' para rivais
Rodada final separa caminhos: decisão pesada no Mangueirão e confrontos tranquilos para os demais postulantes

“Nós primeiro temos que focar no que nós temos que fazer, que é ganhar, não temos outra opção. Se quisermos subir, temos que ganhar e só depois torcer pra que certos resultados coincidam”, afirmou o atacante. 

Apesar da pressão, João Pedro tratou o clima no vestiário com naturalidade. Para ele, o peso do momento não atrapalha — pelo contrário. “O nervosismo vai haver, é uma coisa que nós atletas temos que lidar, ainda mais um jogo desses, mas isso faz parte do jogo, da nossa profissão. Eu acho que vai ser um nervosismo bom, porque é por um acesso, uma coisa boa.” 

Racismo e xenofobia 

O atacante também comentou o caso de racismo registrado na Ressacada, quando torcedores do Avaí direcionaram insultos xenófobos e racistas a paraenses. João Pedro lamentou a situação e cobrou punições mais severas. 

“Já não sei o que dizer em relação a isso, porque é recorrente. Nada acontece, ou quando acontece, parece que as pessoas não sentem. É uma coisa que não devia acontecer, tanto o racismo como a xenofobia. Temos que nos respeitar, é algo que deveria vir de casa”, declarou. 

“As punições deveriam ser mais graves, é impossível hoje em dia ainda isso continuar.” 

Disputa por vaga

Sobre a possibilidade de começar como titular, João Pedro evitou criar expectativas individuais. “Espero que sim, mas espero que seja qualquer um dos companheiros e mais dez. Eu não vou conseguir fazer nada sozinho, nem meus companheiros. Espero que a gente ganhe, o importante é isso, seja quem marcar.” 

Ele também destacou que a derrota para o Avaí — a primeira da equipe sob comando de Guto Ferreira — não abalou a confiança do grupo. “Nós vínhamos numa sequência incrível. A derrota poderia acontecer, porque é o jogo. Mas acho que isso não vai mudar nosso rumo. Foi uma queda, e já vamos voltar a subir e seguir nossa caminhada.” 

Antes de encerrar, o atacante fez um apelo aos azulinos. “É compreensível que estejam um pouco mais tristes conosco, mas que acreditem em nós. O trabalho que vem sendo feito tem sido de orgulho pra eles. Vamos fazer tudo pra continuar a orgulhá-los e conseguir o acesso, que é para todos ficarem felizes.” 

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

série b 2025

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

LEÃO

Panagiotis diz estar confiante para fazer história com acesso do Remo: 'Vim aqui pra isso'

O jogador destacou ainda a importância dos mais experientes dentro do elenco neste momento de pressão

20.11.25 19h14

Futebol

Remo x Goiás: Passagens para Belém ‘explodem’ na COP30 e dificultam vinda de torcedores

Preços variam entre R$ 4,9 mil e R$ 8 mil. Partida ocorre no próximo domingo (23), no Mangueirão

20.11.25 12h14

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Futebol

Por meio de nota, Carajás questiona vaga dada ao Remo na Copinha de 2026; FPF se manifesta

Federação paraense disse que a decisão partiu a federação paulista

20.11.25 10h47

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Em noite pouco inspirada, Paysandu não vence o Athletic e segue no Z4 da Série B

Denner marcou o gol do Paysandu, enquanto que Welinton Torrão marcou para a equipe de Minas Gerais

28.07.25 23h24

Internacional derrota Ceará e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileirão

20.11.25 23h57

MAIS ESPORTES

30 anos da morte de Ayrton Senna: relembre choro de Michael Schumacher ao superar recorde do rival

Há 23 anos, o piloto alemão se emocionaria ao falar sobre recorde em Ímola, no GP da Itália

30.04.24 17h01

FUTEBOL

Acabou! Ingressos para Remo x Goiás no setor de arquibancada estão esgotados, indica site

Fenômeno Azul promete incentivar o Leão na luta pelo acesso à Série A

20.11.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda