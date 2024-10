Narrador exalta paixão da torcida do Clube do Remo e relembra acesso à Série C em 2015

O Clube do Remo já passou por altos e baixos durante todos os anos disputando diversas competições, e a torcida azulina permaneceu ao lado do time em todos estes momentos, algo admirado pelo narrador da HBO Max, Jorge Iggor, que entrevista ao Charla Podcast relembrou quando vivenciou o acesso do Leão à Série C em 2015 e o amor do fenômeno azul.

Na época, o Remo disputava a Série D e conquistou o acesso em partida contra o Operário-PR, no Mangueirão lotado com a torcida azulina. O jogo, narrado por Jorge Iggor, segundo ele, ficou marcado em sua carreira.

“Primeira coisa que tenho que falar do Remo: torcida absurda, um espetáculo de torcida, coisa maravilhosa. O Pará respira, Belém respira [futebol]. Quem ama futebol e viaja assim para ver futebol, tenho que falar coloca o Re-Pa no teu roteiro, vai ao Mangueirão ver. É uma coisa de maluco, torcidas incríveis, a torcida do Remo é espetáculo de torcida. Dia do acesso, por exemplo, pra gente ir embora do estádio, a gente teve que ser resgatado, nosso repórter em Belém colocou a gente dentro do ônibus do Remo para a gente conseguir sair do Estádio, a gente ia levar pelo menos duas ou três horas para conseguir acessar as ruas para ir embora, a torcida tomou os arredores do Mangueirão e não tinha como passar. E aí eu narrei esse acesso em 2015, e foi muito bonito, eu lembro de uma coisa de “a torcida vai te levantar” e foi uma coisa que eu vi durante essa campanha da Série C. E eu acho que traduz bem, porque mesmo com tudo o que aconteceu com o Remo ao longo dos anos, a torcida tava lá”, disse.

Com o acesso à Série B garantido este ano, sob comando do técnico Rodrigo Santana, o Remo está “de férias”, formando um novo elenco para os desafios de 2025, que começam com o Campeonato Paraense.