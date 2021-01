Já na Série B, Remo encara o Londrina e tenta confirmar vaga na final da Terceira Divisão

Garantido na Série B, o Clube do Remo tenta confirmar na partida contra o Londrina, às 17 horas deste sábado, no Mangueirão, a vaga para a final da Terceira Divisão. O Remo é líder do grupo D, com 10 pontos. Basta um empate na partida válida pela última rodada do quadrangular final da Série C para disputar a taça da competição. No entanto, desafio não será fácil para o Leão.

O técnico Paulo Bonamigo e mais seis atletas, dentre eles, dois titulares, testaram positivo para covid-19 e foram afastados. Os jogadores são Mimica, Marlon, Gelson, Carlos Alberto, Salatiel e Augusto. O auxiliar técnico Edson Gonzaga é quem vai comandar o Remo na partida contra o Londrina, segundo informou a assessoria.

O Remo ainda infirmou que os jogadores e o treinador estão com sintomas leves e estão sendo monitorados pelo departamento médico. Se chegar à final, Remo ainda vai ficar sem o técnico e sem os atletas na primeira partida.

Assim, o Remo vai ter que ser modificado. Durante a semana, Paulo Bonamigo já tinha sinalizado que poderia poupar jogadores, mas agora foi obrigado. O Remo tinha um desfalque confirmado antes de sair o resultado dos exames do novo coronavírus. O lateral esquerdo Dudu Mandai, reserva automático de Marlon, foi diagnosticado com uma lesão grau II na região posterior da coxa direita e ficará em tratamento por até três semanas. Laílson que deve assumir a vaga de Marlon. No ataque, Wallace entra no lugar de Salatiel.

Além de ter que lidar com o problema da covid-19, o Remo precisa conter a força de vontade do Londrina, que veio para Belém em busca da vitória para tentar garantir a outra vaga na Série B. Só que o Tubarão ainda depende de uma derrota do Paysandu lá em Erechim (RS) no jogo contra o Ypiranga. O Tubarão é o terceiro colocado do grupo D, com seis pontos. Promessa de uma partida intensa e um jogo aberto, segundo avaliou o técnico do Remo, Paulo Bonamigo, em entrevista coletiva concedida na quinta-feira.

“Esse jogo será bem franco, bem aberto. Com as duas equipes querendo vencer. As estratégias e proposta de jogo serão importantes junto com a disposição Para nós tem a validade de três pontos e a manutenção da liderança. Para o Londrina, é uma decisão. Como tivemos no Re-Pa. E a mentalidade é de fazer jogo firme e forte contra um grande adversário. Temos total respeito ao Londrina. Estamos jogando dentro da nossa casa e não podemos perder nossa condição de jogo que é importante para buscar a final da Série C.”, comentou o Bonamigo.

LONDRINA

O Londrina vai ter apenas um desfalque para o jogo contra o Remo. O volante Marcel levou está suspenso porque levou o terceiro amarelo e ficou no Paraná.

Com isso, o técnico Silvio Canuto, que substitui de forma interina o Alemão, ainda se recuperando do novo coronavírus, vai escolher entre Jardel e Bidia para o meio-campo. O resto do time deve continuar o mesmo que empatou com o Ypiranga no estádio do Café na rodada anterior.

Assim, o Londrina pode jogar com Dalton; Gedeilson, Marcondes, Jeferson e Rafael Rosa; Jardel (Bidia), Matheus Bianqui e Adenilson; Igor Paixão, Carlos Henrique e Douglas Santos.

O jogo entre Remo e Londrina terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.

FICHA TÉCNICA

Remo x Londrina

Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Rafael Jansen, Fredson, Lailson; Lucas Siqueira, Charles, Felipe Gedoz; Hélio, Tcharlles, Wallace

Técnico: Edson Gonzaga (auxiliar)

Londrina: Dalton; Gedeilson, Marcondes, Jeferson e Rafael Rosa; Jardel (Bidia), Matheus Bianqui e Adenilson; Igor Paixão, Carlos Henrique e Douglas Santos

Técnico: Silvio Canuto

Local: Mangueirão, Belém (PA)

Hora: 17 horas

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira – FIFA/SP

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis – FIFA/ SP e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa – AB/ SP

Quarto árbitro: Wasley do Couto Leao (PA)