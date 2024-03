Melhor jogador do Remo contra o Águia, Henrique vem ganhando espaço no time de Catalá

Contra o Águia de Marabá, o volante Henrique viveu um dos grandes momentos de sua breve carreira. Embora seja um jovem atleta, ainda no início da vida profissional, o primeiro volante remista já vem cavando espaços num setor bastante difícil de atuar, sobretudo por trabalhar nas saídas de bola e na marcação pesada aos ataques do adversário.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Já são três jogos disputados com o time remista. Em outros dois ele não foi acionado, mas compôs o banco de reserva com o mesmo ímpeto de um titular. E quando teve a oportunidade de começar entre os 11, o volante mostrou muita disposição, coroada com um dos gols da vitória por 2 a 0. De lá para cá, o jogador é só alegria.

"Eu ainda nem consegui assimilar tudo o que vem acontecendo. Estou muito feliz nesses últimos dias. Do último jogo para cá estou sorrindo para o vento, espero continuar assim nos próximos momentos pelo Clube do Remo. Foi um momento inexplicável. Ver meus familiares todos felizes, minha mãe, meu pai. Quando liguei para ele percebi a alegria. Não tem explicação. Até agora não consegui digerir o que está acontecendo", narra o jogador de 22 anos, que já tem um gol anotado no Parazão 2024.

VEJA MAIS



Dentro do esquema tático das equipes, volantes que atuam na cabeça de área são fundamentais no esquema tático que tem como base a pressão alta ou um meio-campo com maior movimentação. Essa dinâmica é evidente no Remo, onde a presença de dois articuladores, Camilo e Jaderson, demanda um jogador capaz de desempenhar o papel de recuperador de bolas, justamente onde Henrique se destaca.

"Não é uma posição fácil de se jogar. Eu sempre digo que trabalho muito, me dedico bastante no profissional. Sempre foco nos trabalhos. Tem que ter muito trabalho para conseguir ir lá na frente e voltar. Não é fácil. A gente tem trabalhado muito para isso. Deu para ver no último jogo a garra e a determinação de cada um. Nesse jogo mostramos que somos uma equipe que quer ser campeã. Saímos esgotados de campo".

O empenho do jovem é visível ao ponto dele ter assumido uma vaga que vinha sendo disputada por Daniel e Renato Alves. "Eu sempre trabalhei bastante, tive muita fé em Deus que esse momento iria chegar. Para a honra e glória de Deus chegou. Eu não imaginava que seria assim, mas graças a deus está acontecendo e estou muito otimista com o futuro", completa, na expectativa pelo retorno ao gramado de jogo nesta quarta-feira (28), contra o São Francisco, em Belém.