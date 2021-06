Meia do Remo diz que aprendeu com os erros após ter quebrado protocolo de saúde do clube

Após um período conturbado por conta de problemas extracampo, Dioguinho retornou a equipe na partida de ida contra o Atlético-MG. No jogo, inclusive, o atleta se destacou e despertou o interesse de outros clubes. Vislumbrando a retomada com a camisa azulina, o meia-atacante falou que aprendeu com os erros.

“Aprendemos com os nossos erros, infelizmente aconteceu comigo. Acho que estou mais tranquilo agora, pessoas que convivem comigo vieram conversar e só tenho a agradecer. É trabalho, é seriedade. Acho que não só eu, como todos do grupo, vêm trabalhando forte para sempre buscar o melhor e não deixar a peteca cair”, afirmou.

A boa fase pelo Remo se deu, principalmente, com atuações consistentes pelo lado direito do campo. No entanto, Dioguinho já foi utilizado centralizado, na posição de Felipe Gedoz; ou deslocado para a esquerda, na vaga usual de Lucas Tocantins. Sem ter uma posição ‘favorita’, o meia afirma que estará onde Bonamigo quiser colocá-lo.

“Onde o professor optar para eu jogar, tanto na esquerda, quanto na direita, eu vou jogar. Acho que depende do professor, eu fico à vontade tanto num lado, quanto num outro”, finalizou.

A próxima partida do Remo será nesta quinta-feira (10), pela Copa do Brasil na partida de volta contra o Atlético-MG, às 19h, no Mineirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.