Assista: Com multa de R$ 2 milhões, presidente do Remo revela sondagens por atacante

O programa Fala Abner desta semana recebeu o presidente do Remo, Fábio Bentes, para a falar sobre diversos temas: o jogo contra o Atlético-MG, perspectivas para a Série B, contratações e a compra do CT de Carajás, em Outeiro.

Entre os assuntos, também esteve o atacante Dioguinho. Após a punição recebida pelo clube, o jogador se destacou contra o Galo, apesar da derrota. Ao jornalista de O Liberal Abner Luiz, Bentes revelou alguns detalhes da ligação do atleta com o Leão.

"Tem contrato de mais dois anos com o clube, até o final de 2022. A multa dele, salvo engano, é de dois milhões de reais. Não tenho certeza. [Se chegar alguém com a grana] vou receber em casa, dar um suquinho de cupuaçu", brincou. "Alguns clubes procuraram. Depois do jogo, houve movimentações", revelou Bentes.

Afastamento

Dioguinho foi afastado do elenco depois de ser flagrado em uma festa, quebrando o protocolo de saúde feito pelo departamento médico do Remo. No jogo contra o Atlético-MG, o atacante entrou na segunda etapa e foi um dos melhores do Leão em campo. Fábio Bentes falou sobre as penalidades impostas ao atleta:

"A punição financeira foi decisão unilateral do clube. A gente tem uma cartilha e eles precisam seguir. A punição desportiva, de ser afastado, envolveu o [técnico Paulo] Bonamigo, precisava do aval dele e ele acho que era a coisa a ser feita. A decisão final [em quem joga] é dele [Bonamigo]", concluiu.