Meia do Remo inicia nova transição física, após ter retorno adiado

Entre os desfalques que o Remo tem praticamente todas rodadas, já há dois meses um nome tem sido comum: o do meia Erick Flores. Nesta sexta-feira (22), o atleta iniciou a nova uma nova fase de transição física, após sentir um desconforto nesta mesma etapa no início do mês.

Em meados de agosto, o jogador sofreu uma lesão muscular grau III no reto anterior da coxa direita e, à princípio, ficaria seis semanas de fora. No entanto, já se passou mais que isso e o jogador perdeu 13 partidas do Leão, entre Série B e Copa Verde.

Erick Flores chegou ao Remo ainda no Parazão. Após um início irregular, desde o empate contra o Náutico, em 1 a 1, no dia 2 de julho, já na Segundona, o jogador teve atuações consistentes e se tornou uma peça chave para o técnico Felipe Conceição.

Em 19 partidas pelo Clube do Remo, o jogador marcou um gol e deu quatro assistências. Sem Erick, Felipe Conceição continua contando com Lucas Siqueira, Arthur, Marcos Júnior, Paulinho Curuá e Felipe Gedoz para o setor.