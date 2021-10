Na fase final da transição, meia do Remo sente desconforto e gera dúvidas sobre retorno

Antes da partida do Remo contra o Vila Nova, na noite desta sexta-feira (8), uma notícia negativa foi divulgada pelo Leão. O meia Erick Flores sofreu um desconforto na fase final de transição e o retorno deve ser adiado.

Em meados de agosto, o jogador sofreu uma lesão muscular grau III no reto anterior da coxa direita e, à princípio, ficaria seis semanas de fora. No entanto, o jogador irá para a oitava.

Peça importante no Remo do técnico Felipe Conceição, Erick Flores era o líder de assistências do Leão, com quatro, quando sofreu a lesão.

Em 19 partidas pelo clube, o jogador marcou um gol e deu quatro assistências. Sem Erick, Felipe Conceição continua contando com Lucas Siqueira, Arthur, Marcos Júnior, Paulinho Curuá e Felipe Gedoz para o setor.