Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Marcos Braz pode deixar o Remo após desgaste, diz jornalista 

Executivo azulino estaria deixando o Leão Azul após incompatibilidades com o estilo de trabalho

O Liberal
fonte

Braz chegou ao Remo em 2025 e conquistou o acesso com o clube (Wagner Santana / O Liberal)

Mesmo com os resultados dentro de campo, título e o acesso histórico à Série A, Marcos Braz pode sair do Remo. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE nacional e e confirmada pelo jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+. O executivo de futebol estaria com a relação com o presidente azulino Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, desgastada e, por isso, pode deixar o Leão Azul em breve.

Conforme as informações de Abner Luiz, Marcos Braz e Tonhão estão reunidos na tarde deste domingo (25) para definir o futuro da parceria entre o clube e o executivo. O empresário carioca teria pedido para deixar o Leão Azul.

Ainda segundo o jornalista, o pedido de saída teria sido motivado por “incompatibilidades” relacionadas ao estilo de trabalho. O presidente azulino e Braz teriam ideias diferentes sobre o modelo de gestão, o que estaria encaminhando a saída de Marcos do clube.

Marcos Braz chegou ao Remo em maio de 2025 para substituir Sérgio Papelin. O executivo foi uma das peças-chave na parte administrativa da campanha que levou o Remo à Série A após 32 anos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

futebol

Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026

Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube

25.01.26 15h53

FUTEBOL

Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso'

Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026

25.01.26 8h00

DE OLHO

Osorio vai definir time do Remo da estreia na Série A com base nos dois primeiros jogos

Treinador afirma que escolhas serão feitas a partir do desempenho nas vitórias sobre Águia e Bragantino. Time estreia na próxima quarta-feira, contra o Vitória, em Salvador.

24.01.26 20h16

MAIS UM!

Osorio 'entrega' chegada de volante ex-Fortaleza e aponta elenco mais forte para a temporada

Zé Welison é citado pelo treinador, já realizou exames e deve ser oficializado nos próximos dias

24.01.26 20h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

É HOJE!

Paysandu estreia contra o São Raimundo em jogo que marca o reencontro com a torcida na Curuzu

Após ano de 2025 desastroso, Papão se reformulou e passou a apostar mais nos atletas da base. Jogo começa às 17h.

25.01.26 7h00

FUTEBOL

Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso'

Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026

25.01.26 8h00

Futebol

Dois jogos no interior movimentam o primeiro domingo do Campeonato Paraense

No Parque do Bacurau, o Cametá recebe o Castanhal; Em Marabá, o Águia encara o Santa Rosa

25.01.26 8h00

FECHADO

Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério

Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio

24.01.26 15h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda