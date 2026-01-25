Marcos Braz pode deixar o Remo após desgaste, diz jornalista 

Mesmo com os resultados dentro de campo, título e o acesso histórico à Série A, Marcos Braz pode sair do Remo. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE nacional e e confirmada pelo jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+. O executivo de futebol estaria com a relação com o presidente azulino Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, desgastada e, por isso, pode deixar o Leão Azul em breve.

Conforme as informações de Abner Luiz, Marcos Braz e Tonhão estão reunidos na tarde deste domingo (25) para definir o futuro da parceria entre o clube e o executivo. O empresário carioca teria pedido para deixar o Leão Azul.

Ainda segundo o jornalista, o pedido de saída teria sido motivado por “incompatibilidades” relacionadas ao estilo de trabalho. O presidente azulino e Braz teriam ideias diferentes sobre o modelo de gestão, o que estaria encaminhando a saída de Marcos do clube.

Marcos Braz chegou ao Remo em maio de 2025 para substituir Sérgio Papelin. O executivo foi uma das peças-chave na parte administrativa da campanha que levou o Remo à Série A após 32 anos.