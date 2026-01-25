Marcos Braz pode deixar o Remo após desgaste, diz jornalista Executivo azulino estaria deixando o Leão Azul após incompatibilidades com o estilo de trabalho O Liberal 25.01.26 16h17 Braz chegou ao Remo em 2025 e conquistou o acesso com o clube (Wagner Santana / O Liberal) Mesmo com os resultados dentro de campo, título e o acesso histórico à Série A, Marcos Braz pode sair do Remo. A informação foi divulgada inicialmente pelo GE nacional e e confirmada pelo jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal+. O executivo de futebol estaria com a relação com o presidente azulino Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, desgastada e, por isso, pode deixar o Leão Azul em breve. Conforme as informações de Abner Luiz, Marcos Braz e Tonhão estão reunidos na tarde deste domingo (25) para definir o futuro da parceria entre o clube e o executivo. O empresário carioca teria pedido para deixar o Leão Azul. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Ainda segundo o jornalista, o pedido de saída teria sido motivado por “incompatibilidades” relacionadas ao estilo de trabalho. O presidente azulino e Braz teriam ideias diferentes sobre o modelo de gestão, o que estaria encaminhando a saída de Marcos do clube. Marcos Braz chegou ao Remo em maio de 2025 para substituir Sérgio Papelin. O executivo foi uma das peças-chave na parte administrativa da campanha que levou o Remo à Série A após 32 anos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 FUTEBOL Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 25.01.26 8h00 DE OLHO Osorio vai definir time do Remo da estreia na Série A com base nos dois primeiros jogos Treinador afirma que escolhas serão feitas a partir do desempenho nas vitórias sobre Águia e Bragantino. Time estreia na próxima quarta-feira, contra o Vitória, em Salvador. 24.01.26 20h16 MAIS UM! Osorio 'entrega' chegada de volante ex-Fortaleza e aponta elenco mais forte para a temporada Zé Welison é citado pelo treinador, já realizou exames e deve ser oficializado nos próximos dias 24.01.26 20h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Paysandu estreia contra o São Raimundo em jogo que marca o reencontro com a torcida na Curuzu Após ano de 2025 desastroso, Papão se reformulou e passou a apostar mais nos atletas da base. Jogo começa às 17h. 25.01.26 7h00 FUTEBOL Atacante do Remo vive a expectativa da Série A e elogia técnico Osorio: 'muito detalhista e intenso' Eduardo Melo fez o gol do título do Remo na Supercopa Grão Pará e quer se firmar na equipe azulina em 2026 25.01.26 8h00 Futebol Dois jogos no interior movimentam o primeiro domingo do Campeonato Paraense No Parque do Bacurau, o Cametá recebe o Castanhal; Em Marabá, o Águia encara o Santa Rosa 25.01.26 8h00 FECHADO Marcos Braz confirma 'camisa 10' uruguaio no Remo e aumenta o mistério Executivo revela que reforço já está fechado, mas evita citar o nome e reforça discurso do clube sobre pedido direto de Osorio 24.01.26 15h24