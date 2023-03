Marcelo Cabo parabeniza elenco pela vitória e campanha 100%: 'Esse mérito é todo deles'

A vitória sobre o Tapajós não reafirmou apenas a liderança geral do Parazão 2023 para o Clube do Remo. Trouxe embutida uma campanha admirável que parte para cima das estatísticas e resgata o ano de 1989, a última vez em que o Leão Azul conseguiu nove jogos e nove vitórias no início de temporada. Na coletiva após a partida, o técnico Marcelo Cabo não poupou elogios ao grupo e todo departamento de futebol do clube.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

"Eu devo aos atletas. Esse mérito é de todos os jogadores do remo. A diretoria que nos deu condições de trabalho, o planejamento do nosso diretor de futebol criou pra gente. Convicção no nosso trabalho. Foram três empates nos jogos treinos. E eu sempre falei que esses jogos são para fazer correções. Eu não me preocupava muito com o resultado, mas sim com o novo time. Trocamos boa parte do elenco e o maior mérito dessas vitórias é todo deles", diz.

Cabo reafirma que a o grupo tem feito uma campanha positiva e parte fundamental dela é o equilíbrio no plantel, formado essencialmente por jogadores veteranos e novatos. "Se eles não comprarem a ideia, não focarem no planejamento do clube, nada vai acontecer. Os protagonistas são eles, são os meus comandados. São atletas espetaculares, comprometidos com o Remo. Hoje batemos uma marca forte. Acho que foi o melhor início desde 1989. A página quando começamos a escrever estava em branco. Eles não podem carregar pesos anteriores. Não era legal, bacana a gente pressionar os jogadores que chegaram agora por tudo aquilo que aconteceu nos últimos anos", ressalta.

SAIBA MAIS



Após o elogio aos jogadores, Marcelo Cabo ressaltou a parte extra-campo, os profissionais que movimentam os bastidores e fazem a engrenagem azulina girar ininterruptamente. "Eu sou uma peça nessa engrenagem. Eu tenho uma relevância porque sou comandante técnico, mas temos toda uma equipe. Tem o Agnaldo, o Gasparino, toda a diretoria. Eu tenho a minha responsabilidade nas vitórias e derrotas. A palavra final do técnico é minha e a gente coloca o que acredita. Temos alguns pilares que trabalhamos muito, a parte física, técnica, tática e psicológica. Eu falei que eles precisavam acreditar no que vieram fazer aqui, tem que sonhar".

Depois de nove jogos vencendo, o comandante não quer pisar no freio e o próximo desafio, segundo ele, será com forma máxima. "O que tivermos de melhor vamos levar. Tivemos que controlar a carga dos atletas na quarta, mas vamos com força máxima. Estaremos aqui pela manhã, não tem folga, repouso. A gente anseia por resultado. Precisamos abrir mão de muita coisa para colher os resultados", afirma. Clube do Remo e São Raimundo-RR começam a decidir uma vaga na semifinal da Copa Verde nesta quarta-feira, a partir das 20 horas, no estádio Canarinho, em Boa-Vista-RR.