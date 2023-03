Marcelo Cabo elogia zagueiro, analisa substitutos, critica arbitragem e diz: ‘está em aberto’

O Remo venceu o primeiro clássico Re-Pa e vai com a vantagem para o segundo jogo na próxima quarta-feira (29), às 20h, no Mangueirão, na luta por uma vaga na grande fin al da Copa Verde 2023. Em coletiva, o técnico do Remo, Marcelo Cabo, afirmou que o Remo dominou o jogo e questionou a arbitragem em lance de expulsão de Diego Tavares.

“Tivemos uma ideia realizar um jogo mais equilibrado. Sabíamos que eles teriam uma marcação mais alta, entendemos como estava a marcação deles e depois conseguimos fazer as saídas que trabalhamos, sempre em um jogo apoiado, sempre com organização em construção. Equilibramos a partida, subimos a nossa linha, clássico é equilibrado, competitivo, fizemos uma boa partida, tivemos o controle do jogo e a possibilidade de um resultado mais elástico. Tivemos o controle do jogo, com uma equipe sempre mais compacta”, disse.

O comandante azulino citou a expulsão de Diego Tavares, logo após o jogador Genilson, do Paysandu, ter levado o vermelho. Para Marcelo Cabo, não houve agressão por parte do jogador remista.

“As expulsões acabaram conturbando um pouco o jogo, descaracterizando o jogo e vu contestar a expulsão do Diego Tavares. Já vi várias vezes o vídeo e ele não toca no rosto do jogador do Paysandu. Eu teria a vantagem numérica na partida naquele momento”, falou.

Marcelo Cabo fez questão de elogiar a partida do zagueiro Diego Ivo, zagueiro que é questionado por parte da torcida do Remo. O técnico remista comentou que terá dois dias para buscar as melhores opções para os desfalques Diego Tavares e Richard Franco, expulsos no clássico de hoje.

“A partir de segunda vamos formatar uma nova equipe, quem se encaixa no lugar do Richard e do Diego Tavares. Temos o retorno do zagueiro Ícaro, o Diego Ivo fez uma excelente partida e não esperava diferente do Diego Ivo, com a convicção que o contratamos e o preparamos, fez um grande jogo e passaremos entender e estudar o Paysandu para essa nova final”, comentou.

A vitória deu a vantagem ao Leão de jogar pelo empate, mas para Marcelo Cabo, isso não significa muita coisa e afirmou que a vaga na final da Copa Verde está aberta. O técnico do Leão disse estar feliz pela estreia em clássico e por ter trabalhado no Mangueirão pela primeira vez na carreira.

“Está em aberto, o jogo foi 1 a 0, ficamos felizes pela vitória. Hoje não foi só o meu primeiro Re-Pa, foi meu primeiro jogo no Mangueirão, ainda não tinha trabalhado no estádio. Fico feliz com a minha estreia no clássico Re-Pa, no Mangueirão e sair com uma vitória importante e história para o Remo que é a reinauguração do estádio”, finalizou.