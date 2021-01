Loja do Remo do Baenão irá fechar e realiza saldão de produtos

A Loja do Remo, que fica no estádio Evandro Almeida (Baenão), irá fechar. Após cinco anos no estádio, a loja terá seu contrato encerrado com o clube, sendo que realizará um saldão com peças em valores promocionais.

A informação sobre o fechamento do estabelecimento foi dada pela própria loja, em sua página nas redes sociais. O saldão inicia nesta segunda-feira (4), de 8h às 18h.

O local já foi alvo de bandidos algumas vezes, em uma delas, um assaltante se passou como torcedor e roubou parte da renda do clube referente à venda de ingressos, além do faturamento do estabelecimento.