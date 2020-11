Lateral que fez símbolo de torcida do Paysandu no Baenão volta a provocar o Remo

O lateral direito Bruno Oliveira, de 27 anos, atualmente defende as cores do Marília-SP, mas não esquece a passagem que teve pelo Paysandu. O jogador, que se envolveu em polêmicas com jogadores do Remo no ano passado, sendo que nesta temporada fez o símbolo de uma torcida uniformizada do clube bicolor dentro do Baenão, voltou a provocar o Remo.

Em sua conta no Instagram, o jogador abriu espaço para que os torcedores pudessem realizar perguntas. Uma delas era se ele “jogaria no rival paraense?”. Bruno Oliveira respondeu que sim, porém citou a Tuna Luso.

“Seria um prazer jogar na Tuna”, escreveu.

Bruno Oliveira atuou em 2019 pelo Paysandu. Com a camisa bicolor o atleta fez 16 partidas e marcou um gol. Durante o segundo Re-Pa do Parazão no ano passado ele questionou o nível dos jogadores do Remo, após a partida.

Dispensado do Paysandu no final de 2019, o jogador acertou com o Águia de Marabá para a disputa do Campeonato Paraense nesta temporada. Em partida contra o Remo, no Baenão, após a paralisação por conta da covid-19, Bruno marcou um gol de falta e saiu comemorando fazendo um “T”, símbolo de uma torcida uniformizada do Paysandu que foi extinta pelo Ministério Público do Estado por conta do envolvimento em brigas nos estádios.

