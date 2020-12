Lateral do Remo foca no Re-Pa, fala de projeto no clube e relembra conversa com Mazola

Com os dois clubes já classificados para a próxima fase da Série C, a última rodada com o clássico Re-Pa vale a luta por uma colocação melhor no grupo A. O Remo é atualmente o vice-líder com 30 pontos e quer sacramentar a posição. Esse é o pensamento do lateral esquerdo Marlon, que não acredita em clima amistoso no dérbi.

Com passagens nas duas equipes, Marlon sabe do peso que o clássico possui em Belém e acredita em um Remo em cima, buscando a vitória contra o rival.

“O clássico fala por si, sabemos da importância do Re-Pa e vamos buscar o resultado positivo. Sabemos que não será fácil, o Paysandu é uma equipe com qualidade e que possamos conseguir os três pontos e conquistar a vice-liderança do grupo. É um clássico por disputa de posições, com as duas equipes jogando para frente”, disse.

O lateral remista está pendurado com dois cartões amarelos e pode ser poupado no clássico, já visando o primeiro jogo do quadrangular final, mas Marlon afirma que está preparado para a partida e depende da escolha do treinador.

“Isso depende do treinador, do que ele pensa no clássico. Conversamos, deixamos ele bem à vontade e ele sabe que temos um plantel forte e o que ele decidir vaio ser o melhor para o Remo, se ele quiser que o jogue é uma decisão dele e vamos procurar respeitá-la”, falou.

PAYSANDU

O adversário é um velho conhecido de Marlon, que defendeu as cores do Paysandu em 2015. O jogador remista exaltou as qualidades do adversário e lembrou dos momentos vividos pelos clubes na Série C.

“O Paysandu preocupa em tudo. É uma grande equipe, vamos respeitá-los, mas quando iniciar a partida teremos que impor o nosso futebol. As duas equipes vivem um bom momento na competição”, comentou.

OUTRA FASE

Marlon tenta não pensar no quadrangular final e prefere foca no Paysandu, mas sabe que não terá tarefa fácil na luta pelo acesso.

“Ainda não paramos, pois a outra chave está disputada e só depois que os quatro estiverem classificados, vamos procurar estudar, o professor deve passar algumas informações para que que possamos buscar o tão sonhado acesso”, disse.

FOCO

Cria do Pinheirense e com passagens pelos três maiores clubes do Estado, Marlon relembrou do retorno ao Remo e da conversa que teve com o antigo técnico azulino, Mazola Júnior. Marlon topou encarar o projeto azulino e afirmou que o foco é total no acesso à Série B.

“A minha meta, desde o dia em que eu recebi o contato do Mazola ele me repassou o projeto do clube e algumas informações do que estava ocorrendo dentro do clube. Isso me motivou bastante e tentar colocar o Remo no lugar que ele merece e colocando o Remo na Série B vamos deixar nossos nomes para sempre na história do clube”, finalizou.