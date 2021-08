Lateral-direito posta arte do jogo entre Remo e Vasco e torcida questiona: 'Vai jogar?'

O Remo enfrenta o Vasco, hoje à noite, no Baenão pela 18ª rodada da Série B e há um certo mistério sobre quem vai ocupar a vaga da lateral-direita.

Lesionado, Wellington Silva não vai estar na partida. No entanto, há a possibilidade de Thiago Ennes reassumir a posição. Mas o clube não confirma nada.

O lateral teve uma entorse no pé esquerdo no jogo contra o Operário-PR, o que o tirou do jogo contra o Goiás. Durante o tempo de tratamento, Ennes aparentou estar se recuperando. Mas a previsão é que ele só retornasse em 10 dias.

Uma postagem do atleta na rede social fez a torcida ficar esperançosa quanto a presença de Thiago Ennes no jogo desta noite contra o Vasco.

Muitos torcedores questionaram se o lateral-direito vai jogar nesta sexta-feira (13).

Até fizeram brincadeira caso o jogador tenha sido liberado pelo Departamento Médico azulino antes do tempo previsto.

A dúvida do torcedor do Leão só será esclarecida uma hora antes do confronto. A partida entre Remo x Vasco começa às 21h30 desta sexta-feira (13) com transmissão Lance a Lance, melhores momentos, pré e pós-jogo em OLiberal.com.