Sexta-feira 13: Remo busca não viver mais uma noite de terror diante do Vasco pela Série B

Nesta sexta-feira (13), o Remo luta para que não tenha mais uma "noite de terror" pela Série B. A partir das 21h30, o Leão Azul enfrenta o Vasco, tentando se reabilitar na Segundona. O Leão chega para o jogo depois de dois jogos sem vencer e estacionado na 13ª posição na tabela, com 20 pontos.

Ao contrário do Leão, o Vasco vem de duas vitórias seguidas na Série B. A última, inclusive, em casa, contra o Vila Nova-GO. A equipe carioca está na 6ª posição na tabela, com 28 pontos. Caso vença, o Vasco poderá "dormir" no G-4.

Remo

O Leão Azul poderá ter vários desfalques para o jogo contra o Vasco. Dois deles são certos: o meia Felipe Gedoz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o volante Marcos Júnior, que não entra em campo por motivos contratuais.

Os outros possíveis desfalques estão no departamento médico. O volante Pingo se lesionou no jogo contra o Operário-PR, na semana passada, e é dúvida. Além deles, o volante Lucas Siqueira e o lateral Wellington Silva deixaram a última partida, contra o Goiás, com dores.

O Remo deve ser escalado com Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Uchôa; Matheus Oliveira (Lucas Tocantins), Arthur, Erick Flores e Victor Andrade; Renan Gorne.

Vasco

O Gigante da Colina também terá desfalques para a partida contra o Remo. No entanto, apenas um deles é do time titular. Leandro Castan sentiu a posterior da coxa e nem viajou a Belém. O zagueiro deverá ficar de fora da equipe cruzmaltina entre três e quatro semanas. Além do jogador, Bruno Gomes, Michel, Daniel e Amorim também não foram relacionados.

Quem deve substituir Castan no time titular é o zagueiro campeão olímpico com a Seleção na Olimpíada de Tóquio, Ricardo Graça. O jogador se reapresentou no CT Moacyr Barbosa na última quarta-feira e está à disposição para a partida contra o Remo.

O Vasco deve ser escalado com: Vanderlei; Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça e Zeca; Rômulo, Juninho e Sarrafiore; Léo Jabá, Cano e Marquinhos Gabriel.

Ficha técnica

Remo x Vasco

18ª rodada da Série B

Local: Estádio Baenão – Belém (PA)

Hora: 21h30

Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)

Árbitro Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Árbitro Assistente 2: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Quarto Árbitro: Ignacio José de Almeida Pedro (PA)

Remo: Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem e Igor Fernandes; Uchôa; Matheus Oliveira (Lucas Tocantins), Arthur, Erick Flores e Victor Andrade; Renan Gorne.

Técnico: Felipe Conceição

Vasco: Vanderlei; Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça e Zeca; Rômulo, Juninho e Sarrafiore; Léo Jabá, Cano e Marquinhos Gabriel.

Técnico: Lisca