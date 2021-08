Lateral-direito do Remo pode retornar contra o Vasco, pela Série B

O Remo continua a preparação para o jogo contra o Vasco da Gama, nesta sexta-feira (13), às 21h30, no Baenão. A equipe pode ter uma boa notícia, em meio aos vários possíveis desfalques. É o lateral-direito Thiago Ennes, que iniciou tratamento intensivo para se recuperar de uma torsão no pé, e pode ser opção. O defensor ficou de fora do empate em 1 a 1 contra o Goiás.

A notícia chega no tempo ideal, já que o Remo corre o risco de ter vários desfalques para o duelo. O volante Pingo se lesionou no mesmo jogo que Thiago Ennes, contra o Operário-PR, na semana passada. Já Além deles, o volante Lucas Siqueira e Wellington Silva deixaram a partida contra o Goiás. O clube não confirma as situações clínicas de ambos.

O Remo tem dois desfalques garantidos: o meia Felipe Gedoz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o volante Marcos Júnior, que não joga por motivos contratuais não pode enfrentar o Vasco, seu ex-clube.

