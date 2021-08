Jornalista cria 'vaquinha' e planeja lançamento de livro contando a história do Remo; saiba como ajudar

“A história de um clube é algo que precisa ser preservada e repassada”, disse o jornalista Mauro Tavernard, de 32 anos, que lançou um livro do ex-jogador Alcino, maior ídolo do Remo e prepara mais um projeto voltado para o time, com o lançamento de um livro que conta detalhes da trajetória do clube e de seus ídolos, como datas importantes e ícones da história azulina.

Como será o livro; assista

Mauro conversou com a equipe de OLiberal e explicou que o projeto será todo com o apoio da torcida, visando repassar a história do Remo de uma maneira bem didática, com imagens e ilustrações.

“A intenção é que os jovens possam conhecer o Remo de uma maneira bem legal, com ilustrações e com uma linguagem em que todos possam entender, desde um garoto de oito anos, como um idoso de 70”, disse.

Mauro Tavernard (camisa vermelha) no lançamento do livro "Alcino Negão Motora – A História do Gigante do Baenão" (Cid Alves / Divulgação Remo)

Uma “vaquinha” virtual foi realizada e Tavernard e a intenção é arrecadar o valor de R$3 mil até a semana que vem e iniciar o projeto junto à produtora, que deve ser a mesma que realizou o livro do Alcino. O projeto requer tempo, mas a previsão de lançamento é no primeiro semestre de 2022 e o torcedor pode doar através do financiamento coletivo ou pix, até o fechamento da matéria R$935 já tinha sido arrecadado.

“É um livro do torcedor para o torcedor. O importante que a torcida tenha esse envolvimento, faz parte do processo de pertencimento e essa é apenas a primeira fase do livro, outras virão e formas de arrecadação virão a seguir”, falou.

O torcedor que doar a partir de R$10 terá vantagens no ato do lançamento do livro. Quem doar R$10 terá 30% de desconto na compra do livro, que será autografado e terá uma foto sua dentro do exemplar. O torcedor que doar R$30 ganhará um livro autografado e quem doar R$50 receberá dois livros, além das fotos. As doações podem ser feitas no site ou através do pix maurotavernardjr@gmail.com. Mais informações com mauro pelo telefone (91) 99102-9819.