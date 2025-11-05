Jorge comenta boa fase, celebra titularidade no Remo e quer coroar ano com acesso: 'torcedor merece' Após atuar os 90 minutos nas últimas três partidas, o jogador reforça o compromisso do elenco em retribuir o apoio do Fenômeno Azul com o tão sonhado retorno à elite do futebol brasileiro O Liberal 05.11.25 18h44 Em um dos momentos mais decisivos da Série B, o lateral-esquerdo Jorge conquistou espaço no time titular do Remo e quer transformar essa sequência em campo em um feito histórico para o clube. Após atuar os 90 minutos nas últimas três partidas, o jogador reforça o compromisso do elenco em retribuir o apoio do Fenômeno Azul com o tão sonhado retorno à elite do futebol brasileiro. Ciente da pressão que acompanha o momento, Jorge não se deixa enganar pelos elogios, mas foram os períodos em que passou por críticas que lhe ensinaram mais.

"É sempre bom ganhar elogios, é positivo para o jogador. Claro que também as críticas, eu sempre peguei para mim como uma força maior, para poder chegar sempre no próximo jogo e melhorar.” Atualmente em terceiro lugar na tabela, com 58 pontos, o Remo depende apenas de si para permanecer no G4. O próximo desafio será diante do Novorizontino, quinto colocado, que soma 56 pontos e também briga diretamente pelo acesso. Segundo projeções da UFMG, o Leão tem quase 70% de chance de garantir uma das vagas na Série A. “A estratégia maior é a gente continuar tendo fé, que acho que é o principal de tudo. É o acreditar até o final, porque a gente está muito perto do nosso objetivo, que é fazer história no clube”, disse Jorge. O lateral reconhece o peso dos dois próximos compromissos fora de casa, contra Novorizontino e Avaí. “Sabemos que vamos enfrentar uma equipe muito bem qualificada, que é o Novorizontino. E vamos nos preparar até o jogo muito bem, como a gente vem fazendo nos outros jogos. E, com certeza, vamos lá em busca desses seis pontos nesses dois jogos fora de casa, para poder coroar esse acesso, que é o nosso maior objetivo hoje.” VEJA MAIS Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação Novorizontino perdeu só uma em casa na Série B, mas Remo está embalado fora de Belém O Leão vai embalado para vencer o Novorizontino e se aproximar do acesso à Série A e título da Série B. Viagem longa A delegação azulina embarca nesta quinta-feira (6) e só retorna a Belém após o duelo contra o Avaí, no dia 15. Serão quase duas semanas longe de casa, um período que o lateral encara com gratidão. “Eu particularmente amo isso, eu amo essas viagens, amo o que o futebol proporciona para mim”, contou. “Nós, hoje, somos privilegiados, por Deus, de ter essas oportunidades de viagens longas, jogos. Quando a gente tem esse amor e paixão pelo que a gente faz, a gente nem sente tanto essas viagens. Claro que é cansativo, é longo, mas são coisas que a gente tem que ter gratidão, porque muitas pessoas queriam estar no nosso lugar."

O Remo enfrenta o Novorizontino neste sábado (8), às 16h, no Estádio Jorjão, em Novo Horizonte, pela 36ª rodada da Série B. O portal O Liberal faz a cobertura completa. 